راهیافتگان به مرحله‌ داوری جایزه‌ "خورشید" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش کتابهای منتشر شده کتابهای "امروز فرداست" اثر آذر کتابی از انتشارات آهنگ دیگر، "دامنم را می‌تکانم از ابر" اثر ناهید کبیری از نشر ثالث، "کوک تهران" سروده مهرنوش قربانعلی از انتشارات آهنگ دیگر، "گِل" اثر لیلا فرجامی از انتشارات آهنگ دیگر و "من هم از شاعران دهه چهل هستم" سروده ساغر شفیعی از انتشارات آیینه جنوب به مرحل داوری سومین دوره جایزه شعر زنان ایران راه یافته‌اند.

همچنین در بخش کتابهای منتشر نشده "این هایکو حامله است" اثر فرشته پناهی، "بی‌خوابی" اثر زینب صابر، "تسلیت به زن" اثر مه‌ناز یوسفی، "جنگ‌زده" اثر سارا بهرام‌زاده (سپهر)، "زوزه‌خوانی" اثر انسیه اکبری، "سطرهای تنبل" اثر سارا خلیلی جهرمی، "عشق تاریکیهای تاریکی دارد" اثر شیدا محمدی، "مشق آبها را می‌نویسم" اثر نسیم جعفری"، "نیمی گرگ نیمی گلو" اثر رؤیا زرین و "یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب‌زمینی‌ها" اثر فاطمه اختصاری به این مرحله از جایزه شعر "خورشید" پذیرفته شده‌اند.



در سومین دوره‌ جایزه‌ شعر زنان ایران (خورشید)، 34 عنوان مجموعه شعر منتشر شده و 78 عنوان مجموعه شعر منتشر نشده از زنان شاعر ایرانی به دبیرخانه‌ جایزه رسید که از آن میان، پنج عنوان کتاب در بخش منتشر شده و ده عنوان در بخش منتشر نشده پس از بررسی اولیه به مرحله داوری راه یافته است.



به گفته‌ سپیده جدیری، بنیانگذار و دبیر جایزه‌ "خورشید" از این دوره، کتابهای شعر زنان ایرانی در دو بخشِ انتشار یافته و انتشار نیافته مورد داوری قرار می‌گیرد تا دامنه‌ این داوری گسترده‌تر شود و آثار بیشتری را تحت پوشش قرار دهد، ضمن اینکه بسیاری از شاعران ممکن است به دلایل مختلف، امکان چاپ کتاب شعر خود را نداشته باشند.



او ضمن ابراز امیدواری از این که انتخابهای این دوره در بخش کتابهای منتشر نشده در سطحی باشد که بتوان آنها را به عنوان پیشنهادهایی به حوزه‌ نشر مطرح کرد، اظهار داشت: ناگفته نماند که چند کتاب در میان راهیافتگان به مرحله‌ داوریِ این بخش وجود دارد که هم‌اکنون نزد ناشران در دست چاپ است.



نامزدهای نهایی سومین دوره‌ جایزه‌ "خورشید" توسط داوران این دوره، بنفشه حجازی، آزیتا قهرمان، مهری جعفری، بهاره رضایی و روجا چمنکار انتخاب خواهند شد.



جایزه‌ شعر زنان ایران (خورشید) در دوره‌های قبل به کتابهای "می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم" سروده‌ رؤیا زرین و "با خودم حرف می‌زنم" سروده‌ روجا چمنکار تعلق گرفته است.