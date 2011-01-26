فتنه یک دعوای انتخاباتی نیست/ نفوذ سرویس های اطلاعاتی غرب در آقازاده ها

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، بیست و نهمین سالگرد حماسه ششم بهمن سال 60 آمل و گرامیداشت 40 شهید این واقعه تاریخی شب گذشته سه شنبه با حضور وزیر اطلاعات، استاندار، مدیران کل دستگاه های اجرایی، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و اقشارمختلف مردم در آمل برگزار شد.

وزیر اطلاعات در این مراسم گفت: مردم آمل در ششم بهمن سال 60 با بصیرت ، از خود گذشتگی و فداکاری برای مقابله با منافقانی که قصد براندازی نظام را در این شهرستان و شمال کشور داشتند، پاسخ کوبنده ای به آنان دادند و تا تاریخ انقلاب اسلامی است این حماسه مردم آمل درخشان خواهد بود.

حجت الاسلام حیدر مصلحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به فتنه سال پیش بصیرت را به حد کمال رسانده و امروز ملت ایران هوشیارانه خود را در مسیر صحیح قرار داده است، گفت: فتنه همچنان علیه ایران اسلامی ادامه دارد.

وی افزود: در حالی که مقام معظم رهبری در تمامی سخنرانی هایشان به ادامه فتنه ها هشدار می دهند اما نخبگان همچنان نسبت به فتنه سال پیش خاموش و سکوت اختیار می کنند.

وزیراطلاعات با اشاره به اینکه فتنه گران داخلی و خارجی سرمایه گذاری هنگفتی کرده اند و درحال حاضر برای ادامه اهداف خود برنامه ریزی می کنند، تصریح کرد: شما فقط سران فتنه را می بینید اما باید عرض کنم که مدیران داخلی و خارجی سران فتنه حضور فعال تری دارند.

مصلحی ادامه داد: اسناد ومدارک قابل توجهی ازمدیران سران فتنه بدست آمده که نشان از چگونگی ایستادگی آنان درمقابل ولایت فقیه را درسر داشته و دارند. وی با بیان اینکه هنوز اسرار فراوان پشت پرده ای ازفتنه سال پیش به دلایل مختلف باز نشده است گفت: اینکه خواص و نخبگان همچنان سکوت می کنند جای بسی تاسف است.

وی بیان داشت: کسانی درفتنه سال پیش با لباس روحانیت حضور دارند که باید عرض کنم به موقع همان طوری که با "منتظری "برخورد شده است، اقدام خواهیم کرد.

وزیر اطلاعات گفت: اسلام در تربیت سیاسی خودش معیار و ملاک را اشخاص نمی داند بلکه کسانی که با معیار و ملاک اسلام و ولی فقیه همراه باشند سنجیده می شوند.

وی گفت: باید توجه داشته باشیم که امروز ملاک در حاکمیت نظام ایران اسلامی ولی فقیه است و ولی فقیه عمود این نظام هستند.

وی مقوله فتنه را یک دعوای انتخاباتی ندانست و گفت: پس از حادثه عاشورای سال پیش مدارکی ازمنزل یکی از دستگیرشدگان بدست آمده است که نشان از این دارد که فتنه به دنبال اهدافی بزرگتر بوده است.

وی با بیان اینکه امروز منافقین، کمونیست ها، سلطنت طلبان ، بهایی ها و گروه های دیگر در حمایت از فتنه گران فعالیت دارند ، افزود: خوشبختانه با درایت حکیمانه مقام معظم رهبری همه این توطئه ها یکی پس از دیگری خنثی می شود.

وزیر اطلاعات به عدالت محوری دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: سیاست های دولت آقای احمدی نژاد که مورد تایید رهبری است دردها را می شناسد و شعارعدالت محوری را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه هنوز مدیران سران فتنه در داخل و خارج ایستادگی می کنند و حتی درسه روز اخیر یکی از سران فتنه بر ادامه حرکت و موضع خود پافشاری کرد، گفت: مقام معظم رهبری درمقابل فتنه گران روش های اثر گذار و زیبایی را در پیش گرفته است که جای نگرانی نیست.

مصلحی تحلیل حوادث فتنه سال پیش که از نظر رهبری بسیار عمیق بوده و باید با آن به صورت اساسی مقابله کرد را یکی از روش های مقابله با فتنه گران عنوان کرد..

وی با اینکه هنوز برخی ها زیر بار این تحلیل جامع مقام معظم رهبری نمی روند ، بیان داشت: معتقدم سرویس های اطلاعاتی آمریکا، کشورهای غربی و اسرائیل که با فرهنگ ایران اسلامی آشنا هستند با نفوذ در آقازاده ها نخبگان را به سکوت واداشته اند.

وی ادامه داد: ایجاد ارتباطات فامیلی یکی از روش های سرویس های اطلاعاتی برای خاموش کردن نخبگان جامعه ایران اسلامی در مقابل فتنه گران است.

وی بصیرت بخشی و بکار گیری مدارا در عین حال قاطعیت را از دیگر روش های مقام معظم رهبری در برخورد با فتنه گران عنوان کرد وگفت: امروزه عمده مشکل استکبارجهانی و دشمنان داخلی وخارجی حضور هوشیارانه مقام معظم رهبری درمسایل کشور است.

وی با بیان اینکه قبل از آغاز دولت نهم دشمنان در مقابل ایران چگونه رفتاری داشته اند اما امروز چگونه هستند ، گفت: امروز توطئه علیه ایران بسیار سنگین و با مجهز ترین امکانات انجام می شود و این نشانه استقلال خواهی ایران و الگوی قرار گرفتن ترویج ایرانی اسلامی در دنیا است.

وی به موفقیت بزرگ دستگیری برخی از عوامل جاسوسی منجمله موساد در ترور دانشمندان علمی ایران اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک به موفقیت های بزرگتری دست خواهیم یافت.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری به قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: این دستاورد بزرگ اقتصادی عامل وحشت بیشتر دشمنان ایران اسلامی شده است.

وی با بیان اینکه سرویس های اطلاعاتی دنیا وحشت خود را نسبت به موفقیت طرح هدفمند کردن یارانه ها اعتراف کرده اند ، بیان داشت: به طور یقین با اجرای صحیح این طرح، ایران در آینده نزدیک از کشورهای پیشرفته و موفق منطقه خواهد بود و این امر موجب ترس دشمنان شده است.