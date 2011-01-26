تغییر الگوی مصرف مواد مخدر سیاست ذاتی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در جلسه مشترکی که در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر با حضور استاندارد فرمانداران شهرستانهای استان گیلان برگزار شد، خانواده را کوچکترین و در عین حال مهمترین نهاد اجتماعی عنوان کرد و گفت: دشمن همواره درصدد ضربه زدن به بنیان خانواده‌ها است که باید با کمک همه دستگاه‌های ذیربط و مشارکت مردم از آسیبهایی که ممکن است به این نهاد مقدس وارد شود، جلوگیری کنیم؛ چرا که خانواده آسیب‌دیده، جامعه را هم در معرض آسیب قرار می‌دهد.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی و طبیعی به مواد صنعتی و شیمیایی سیاست ذاتی دشمن برای قتل عام نوجوانان و جوانان این مرز و بوم است تا بتواند از پیشرفت کشورمان جلوگیری کند.

محمدنجار با بیان اینکه نقشه راه جامع برای تمامی کمیته‌های ستاد همچون پیشگیری، درمان، مقابله و... تبیین شده است گفت: با توجه به حوزه‌های کاهش تقاضای موادمخدر و پیشگیری اولیه از اعتیاد، باید گامهای اساسی‌ برای واکسینه کردن آحاد سالم و در معرض خطر جامعه برداشته شود.

وی افزود: با توجه به حجم تهدید موادمخدر و روان‌گردانها، بهره‌گیری از مشارکت و توان مردم بسیاری از مشکلات موجود در عرصه مبارزه با موادمخدر را حل می‌کند.

محمدنجار گفت: باید به کانونهای هدف از جمله خانواده، مراکز آموزشی، محیطهای کار و محلات توجه جدی شود و آموزش عمومی پیشگیری از اعتیاد نیز در تمامی این سطوح صورت پذیرد.

وی به حضور جدی و فعال فرمانداران در کلیه جلسات شوراهای فرعی شهرستانها تاکید کرد و افزود: ساخت مراکز نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان، راه‌اندازی مراکز جدید دولتی و خصوصی درمان اعتیاد، استفاده از شربت تریاک و قرص متادون، ابلاغ آیین‌نامه‌های مواد 15 و 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر و کنترل و نظارت بر عملکرد مراکز ترک اعتیاد و ساماندهی کمپ‌های خصوصی و استانداردسازی آنها از جمله اهداف مهم ستاد برای مبارزه جدی با موادمخدر در استان گیلان به شمار می‌روند.





