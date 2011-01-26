کمیته پرستاری در مرکز پزشکی حج تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی ریاض به وجود 2 معاونت حج و عمره و معاونت عتبات در مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اشاره و اظهار کرد: پیش از این گروه بهداشت و درمان اعم از پزشک، پرستار، داروساز و سایر تخصصها با یک دستورالعمل داخلی شخصیتهای مورد نیاز را پس از گزینش به کشورهای عربستان، سوریه و عراق اعزام می کردند.

وی ادامه داد: اما آنچه همواره کمبود آن احساس می شد استفاده نکردن از خرد جمعی و همفکری همکاران در نظام تشکیلاتی بود که برای رفع آن کمیته های مختلف مشورتی - راهبردی تشکیل شد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با بیان اینکه در هر یک از این کمیته های شخصیتها و اندیشمندان نخبه حضور دارند، گفت: تلاش می شود با استفاده از این افراد خدمات آموزشی مناسب به حجاج بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات ارائه و در این باره از مشارکت نخبگان و صاحبنظران هر حوزه استفاده شود.

ریاض با بیان اینکه این کار برای نخستین بار در مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر انجام شد، افزود: کمیته پرستاری مرکز پزشکی حج و زیارت به دبیری غضنفر میرزابیگی تشکیل شده و مجید درویش، محمدعلی چراغی، محمدتقی صفدری، یعقوب قدسیان، احمد نجاتیان، روح انگیز جعفری و طاهره قربانی اعضای آن هستند.

وی با بیان اینکه این کمیته کار خود را فعالانه آغاز کرد، گفت: در نخستین جلسه از این کمیته خواسته شد که به همه ابعاد پرستاری اعم از آموزش، پژوهش و مدیریت توجه شود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران یادآور شد: همچنین از این کمیته درخواست شد تا در صورت امکان محورهایی را از مباحث پرستاری مطرح کنند تا به کتاب تبدیل و در صورت لزوم در اختیار پرستاران قرار گیرد.