انهدام 129 کارگاه تولید شیشه/ 20 هزار نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا حسین‌آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران گفت: از زمان اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر از 14 دیماه تا کنون بیش از 23 کارگاه خانگی تولید شیشه متلاشی و متهمان دستگیر شدند.

وی گفت: ‌در طول این مدت 120 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: همچنین در طول سال جاری 129 کارگاه خانگی تولید شیشه متلاشی و هزار و 151 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شده است.

وی افزود: ‌همچنین در این رابطه 20 هزار و 170 نفر دستگیر شدند.

سردار حسین آبادی با اشاره به انهدام یک شبکه بزرگ بین‌المللی قاچاق شیشه گفت: در طول ماه گذشته با تلاش پلیس یک باند بزرگ قاچاق شیشه که اقدام به تهیه و تولید شیشه در یک کارگاه مبل سازی می‌کردند شناسایی شدند.

وی افزود: این باند پس از تولید شیشه در کارگاه مبل سازی در تهران اقدام به ترانزییت آن به کشورهای آسیا جنوب شرقی از جمله مالزی می‌کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت:‌ از این باند 42 کیلوگرم شیشه و 12 نفر از عناصر اصلی نیز دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در ادامه پیگیری‌های این باند پلیس با باند دیگری مواجه شد که در نقطه دیگری از تهران اقدام به تولید و ترانزیت شیشه می‌کردند.

سردار حسین‌آبادی گفت: دو سرکرده اصلی این باند دستگیر و 21 کیلوگرم شیشه نیز از آنان کشف و ضبط شد.

وی افزود: پلیس ایران اطلاعات خود را به پلیس مالزی ارایه داده تا عناصر دیگر این باند در مالزی دستگیر شوند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: محموله دیگری ماه گذشته در فرودگاه امام خمینی(ره) کشف شد که فردی با استفاده از گلهای نسوز اقدام به تولید آجری از جنس شیشه کرده بود.

وی گفت: متهم دستگیر و از وی 41 عدد آجر نسوز حاوی شیشه کشف و ضبط شد.

سردار حسین‌آبادی افزود: همچنین شبکه دیگری با اقدامات اطلاعاتی پلیس شناسایی شد که این باند اقدام به ورود تریاک به تهران و توزیع آن می‌کردند.

وی گفت: 6 متهم اصلی این شبکه دستگیر و از آنان 130 کیلوگرم تریاک، دو قبضه کلت جنگی، 100 فشنگ، تعدادی بیسیم و دستبند و تعدادی کارتهای جعلی قضائی و انتظامی کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: 4 روز گذشته نیز محموله دیگری از یک زن و شوهر بلوچی در تهران کشف شد که این افراد با اجاره خانه‌ای در تهران اقدام به حمل تریاک و مورفین به تهران و سپس توزیع آن می‌کردند.

وی گفت: از این زن و شوهر 200 کیلوگرم تریاک و 4 کیلو مورفین کشف و ضبط شد.

دستگیری بیش از 191 هزار متهم مواد مخدر در سال جاری

سردار حسین‌آبادی با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در طول 10 ماهه گذشته گفت: در طول این مدت 337 تن و 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد که 20 تن و900 کیلوگرم این مواد را هروئین تشکیل داده است.

وی گفت: همچنین در طول این مدت هزار و 522 باند قاچاق مواد مخدر متلاشی و 191 هزار و 103 نفر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: در طول 10 ماهه 950 عملیات درگیری با قاچاقچیان در کشور انجام شده که 11 نفر ا پرسنل مواد مخدر به شهادت رسیده، 11 نفر مجروح و 80 نفر از اشرار نیز کشته شدند.

وی گفت: همچنین در طول این مدت یک میلیون و774 هزار انواع قرص‌های اکستازی کشف و ضبط شده است.

استان کرمان صدرنشین کشف مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به بیشترین کشفیات در استانهای کشور گفت: استان کرمان با 48 تن و 517 کیلوگرم صدرنشین بیشترین کشفیات بوده و بعد از آن استان هرمزگان با 42 تن و 517 کیلوگرم و استان فارس با 30 تن و 367 کیلو گرم قرار دارد.

وی با اشاره به ورود دو ماده مخدر جدید قارچ مقدس و مسدرین گفت: این اخباری است که برخی از رسانه‌ها برای بازار گرمی منتشر کردند زیرا طی بررسی که پلیس در سراسر کشور انجام داده هیچ ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است.