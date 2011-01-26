گازرسانی به بزرگترین شهرک صنعتی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران صبح چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به بزرگترین شهرک صنعتی مازندران در بشل سوادکوه افزود:: با توجه به تأکیدات ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درخصوص بهره مندی واحدهای صنعتی از گاز طبیعی، آندسته از شهرکها و نواحی صنعتی که فاقد گاز طبیعی هستند در اولویت گازرسانی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها و به منظور حمایت از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و اجرای مصرف صحیح سوخت و ترغیب صاحبان صنایع به جایگزینی گاز طبیعی بجای سوخت های فسیلی و استفاده بهتر از منابع طبیعی موجود، عملیات گازرسانی انجام می شود.

گوهردهی بیان داشت: با امضاء تفاهم نامه شرکت شهرکهای صنعتی و گاز استان درخصوص عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی، روند گازرسانی به این شهرکهـا و نواحی صنعتی تسـریع و از سـرعت لازم برخوردار می شود.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی بشل به طول 12 کیلومتر و با هزینه چهار هزار و 50 میلیارد ریال در حال انجام است.

شهرک صنعتی بشل دارای 90 واحد بهره بردار، با حجم سرمایه گذاری هزار و 246 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال دو هزار و 114 نفر و با وسعت 196 هکتار، بزرگترین شهرک صنعتی مازندران است.