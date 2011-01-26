"نیروی توفان" روی آنتن شبکه آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در پنج قسمت 60 دقیقه‌ای به بررسی طوفان‌ها در مناطق مختلف جهان که باعث سیلاب‌ها، جریان‌هایی که موجب تشکیل سیل می‌شوند، روش‌های مهار آن و تفاوت طوفان در مناطق مختلف جهان می‌پردازد.

این مستند روایتگر این است که اگر طوفان‌ها نبودند هیچ فردی در روی کره زمین نمی توانست زندگی کند. اگر طوفان‌ها نبودند آب‌های دریاها حرکتی نداشتند و همگی راکد بودند. در اثر رکورد دائم، آب‌ها می‌گندیدند و جهان را کثیفی و تعفن پر می کرد.

مستند " نیروی طوفان "‌ روزهای یکشنبه ساعت 30/18 از شبکه مستند سیما پخش می‌شود .