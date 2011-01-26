  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

"نیروی توفان" روی آنتن شبکه آموزش

"نیروی توفان" روی آنتن شبکه آموزش

مستند " نیروی طوفان "‌ با بررسی و آشنایی انواع طوفان ها در شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در پنج قسمت 60 دقیقه‌ای به بررسی طوفان‌ها در مناطق مختلف جهان که باعث  سیلاب‌ها، جریان‌هایی که موجب تشکیل سیل می‌شوند، روش‌های مهار آن و تفاوت طوفان در مناطق مختلف جهان می‌پردازد.
 
این مستند روایتگر این است که اگر طوفان‌ها نبودند هیچ فردی در روی کره زمین نمی توانست زندگی کند. اگر طوفان‌ها نبودند آب‌های دریاها حرکتی نداشتند و همگی راکد بودند. در اثر رکورد دائم، آب‌ها می‌گندیدند و جهان را کثیفی و تعفن پر می کرد.
 
مستند " نیروی طوفان "‌ روزهای یکشنبه ساعت 30/18 از شبکه مستند سیما پخش می‌شود .
کد مطلب 1239753

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها