ملت سرافراز ايران زير بار صرفه نظر كردن از دستاورد علمي خود نمي رود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين پيشنهاد ها در دست بررسي است و اواخر همين هفته پاسخ ايران به اين پيشنهادات ارايه مي شود.

رييس مجلس اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران بر مواضع قبلي خود در استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي اصرار دارد.

وي تاكيد كرد: پيشنهاد هاي اروپا اگر مانع استفاده ايران از فناوري صلح آميز هسته اي باشد خلاف اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و ضايع كننده حق ملت ايران است و مجلس و دولت هر دو مدافع حقوق ملت هستند.

حداد عادل اضافه كرد:اگر تعليق غني سازي به صورت نامحدود به اين معنا باشد كه اين حق تا ابد از ايران گرفته شود ما آن را نمي پذيريم اما ظاهرا عبارت اين است كه تعليق ادامه يابد تا مذاكرات براي يافتن راه حل آغاز شود.

وي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت را ناممكن دانست و گفت: ما در چارچوب مقررات آژانس عمل مي كنيم و دليلي نمي بينيم اين پرونده به شوراي امنيت ارجاع شود.

حداد عادل در خصوص تبعات اقتصادي محروم شدن ايران از فناوري هسته اي گفت: تبعات اقتصادي اين مساله آنقدر مهم نيست كه پا گذاشتن روي حق مسلم علمي ما مطرح است.

وي خاطرنشان كرد: ما به عنوان ملتي كه براي سرافرازي انقلاب كرده زير اين بار نخواهيم رفت كه از دستاورد ملت خودمان كه در چارچوب مقررات بين المللي است صرف نظر كنيم.

حداد عادل تصريح كرد: اين فعاليت ها سود اقتصادي نيز براي ما دارد امروز نيروگاههاي هسته اي توجيه اقتصادي دارد اما مساله ما در درجه اول مساله اقتصادي نيست.وي تاكيد كرد: نمايندگان ايران هنوز ارزيابي نهايي خود را از مذاكرت اعلام نكرده اند.

حداد عادل گفت: تلاش مسوولان اين است كه تامين حق ايران با كم ترين هزينه صورت بگيرد.