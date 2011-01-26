تلاش شمشیربازان کیش و گاز برای حفظ و رسیدن به صدرنشینی

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب این هفته از رقابت‎های شمشیربازی قهرمانی کشور بازیکنان دو تیم موسسه ورزشی و تفریحات سالم کیش و شرکت ملی گاز ایران به دنبال تثبیت جایگاه خود در صدر جدول یا رسیدن به این جایگاه هستند.

بر این اساس شمشیربازان اسلحه اپه در تیم کیش به دنبال حفظ عنوان صدر نشینی هستند. سابریت‎های این تیم نیز سعی دارند با شکست حریف خود به عنوان نخست این اسلحه نیز دست یابند. در اسلحه فلوره نیز ورزشکاران تیم گاز برای رسیدن به عنوان صدرنشینی باید موفق به شکست شمشیربازان کیش شوند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور در سالن شهید کلاهدوز تهران طبق مقرارات فدراسیون جهانی (fie) برگزار می‎شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* حمل و نقل ارومیه - ذوب آهن اصفهان

* موسسه ورزش کیش - شرکت ملی گاز ایران

* ذوب آهن اصفهان - صنایع و معادن زنجان

* صنایع و معادن زنجان - ذوب آهن اردبیل

* تربیت بدنی همدان - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه

* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه - صنایع و معادن زنجان

ذوب آهن اردبیل - موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش