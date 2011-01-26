سیستم های حفاظتی موزه سکه کرمان تعمیر شد

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از تکمیل و تعمیر سیستم های حفاظتی موزه سکه خبر داد.

وی گفت: برای تکمیل سیستم های حفاظتی، این موزه برای مدتی تعطیل شد که خوشبختانه از اواسط بهمن ماه جاری بازگشایی خواهد شد.

وی افزود: این بنا در ضلع جنوبی میدان گنجعلیخان واقع شده و در گذشته تنها ضرابخانه دنیا بوده که در مرکز تجاری مورد استفاده قرار می گرفته است.

ایرانمنش اظهارداشت: موزه سکه کرمان هم اکنون با قریب به 800 سکه از دوره اشکانیان تا پهلوی در معرض تماشای ایرانگردان و جهانگردان است که سه غرفه و چهار ایوان با گج بری نمای آجر کاذب، زیبایی خاصی به آن بخشیده است.