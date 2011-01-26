تیم فنی وزارت بهداشت به گینه اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در این نشست در خصوص احداث کارخانه تولید دارو در گینه بیسائو گفت:برای ورود داروهای ایرانی به گینه بیسائو داروها باید تایید و دارای شناسنامه شوند تا با مصرف این داروها به کشور گینه بتوانیم به سلامت مردم کمک کرده و باعث کاهش هزینه های مربوط به خدمات سلامتی در گینه شویم.

وی ادامه داد: با توجه به کیفیت مناسب و تایید شده داروهای ایرانی و قیمت پایین این داروها نسبت به مشابه خارجی آن، استفاده از نوع ایرانی بدون شک به صرفه تر خواهد بود.

دستجردی خطاب به مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری گینه بیسائو ابراز داشت: ما می خواستیم تیم فنی خود را در سال 90 به گینه اعزام کنیم ولی با توجه به عزم جدی شما برای همکاری با ایران، این تیم را زودتر اعزام می کنیم تا بتوانند با ارائه آموزشهای خود به نیروهای متخصص باعث پیشرفت سلامت جامعه گینه شویم.