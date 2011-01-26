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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

برخورد شدید با زمین خواری در جیرفت در دستور کار قرار گرفت

برخورد شدید با زمین خواری در جیرفت در دستور کار قرار گرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار جیرفت با تاکید با برخورد با زمین خواری در این شهرستان گفت: طی هفته گذشته 198 هکتار زمین به بیت المال برگشت.

ابراهیم غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد با زمین خواری در این شهرستان با جدیت ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در این راستا طی هفته گذشته 198 هکتار زمین از اراضی ملی به بیت المال مسترد شد.

غنچه پور اضافه کرد: این میزان زمین از اراضی منابع طبیعی بوده است که از سال 86 در تصرف زمین خواران قرار گرفته بود.

فرماندار جیرفت افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 240 هکتار زمین از افراد سود جو پس گرفته شده است.

وی اضافه کرد: با نظارتی که هم اکنون انجام می شود زمین خواری در جیرفت متوقف شده است.

کد مطلب 1239766

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