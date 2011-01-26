دهگلان رتبه دوم جذب اعتبارات اشتغالزایی کردستان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جمشید مهدی زاده صبح امروز و در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دهگلان، اظهار داشت: در سال جاری 160 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال در این شهرستان جذب شده است که با جذب این رقم تسهیلات شهرستان دهگلان بعد از شهرستان سنندج رتبه دوم را در جذب تسهیلات اشتغالزایی در سطح استان به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حمایت های صورت گرفته توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان و همچنین هماهنگی و تعامل بین ادارات و سازمان های مسئول در شهرستان، اقدامات و برنامه ریزی های مناسبی در راستای اشتغالزایی در دهگلان صورت گرفته و امیدواریم که این روند تسریع یابد.

سرپرست نمایندگی اداره کل کار و امور اجتماعی در شهرستان دهگلان به وضعیت واحدهای فعال در این شهرستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون در شهرستان دهگلان 5 واحد تولیدی بالای 50 نفر کارگر، 62 واحد بالای 15 نفر کارگر، 395 واحد دیگر تولیدی فعال هستند که تمامی کار گران مشغول در این واحد ها نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی بوده و از مزایای این بیمه بهره مند شده اند.

وی به تعداد شاغلین در بخش کشاورزی به عنوان یکی از پتانسیل های اصلی شهرستان دهگلان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و در مجموع 25 هزار نفر از جمعیت شهرستان دهگلان در بخش کشاورزی فعالیت و مشغول به کار هستند.

مهدی زاده عنوان کرد: تعداد هزار و 981 واحد صنفی فعال شهری و روستایی در شهرستان فعال هستند که از این تعداد هزار و 34 واحد توزیعی، 347 واحد خدمات فنی، 172واحد صنعتی خدماتی، 428 واحد تولیدی، 15 اتحادیه و یک مجمع مشترک خدماتی و توزیعی و تولیدی در سطح شهر و روستا این شهرستان فعالیت دارند