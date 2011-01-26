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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

1250 واحد مسکونی مسکن مهر در خوزستان آماده بهره برداری است

1250 واحد مسکونی مسکن مهر در خوزستان آماده بهره برداری است

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان، گفت: یک هزار و 250 واحد مسکونی مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان خوزستان آماده بهره برداری است.

محمد شهیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: این تعداد واحد مسکونی در 37 شهر زیر 25 هزار نفر استان از جمله شیبان،  ویس، حمیدیه، ملاثانی، هفتکل،  گتوند و هویزه در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: برای بهره برداری از این تعداد واحد مسکونی مسکن مهر 250 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارائه شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان عنوان کرد: هر کدام از این واحدهای مسکونی به طور میانگین 100 متر مربع مساحت دارد.

وی همچنین از اجرای طرح هادی در تمام روستاهای بالای 20 خانوار خبر داد و گفت: اعتبار در نظر گرفته برای اجرای طرح هادی در خوزستان امسال بیش از 45 میلیارد تومان است.

شهیدزاده خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته باید تا پایان برنامه پنجم توسعه این طرح در تمام روستاهای بالای 20 خانوار خوزستان اجرا می‌ شود.

عضو شورای مسکن خوزستان، تهیه طرح هادی را افق توسعه روستای دانست و گفت: با تهیه و اجرای طرح هادی عملا توسعه روستاها از شکل و آهنگ تندتری برخوردار می ‌شوند.

رئیس کل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی خوزستان خاطرنشان کرد: در قالب طرح‌ هادی متناسب با قابلیتها و استعدادهای موجود در روستاها، رشد جمعیت و نیازمندیها که اغلب شامل احداث پارک، بازارچه، مدرسه، کتابخانه و ایجاد مراکز خدمات بهداشتی با هدف توسعه کالبدی روستاها تهیه می‌‌ شود.
کد مطلب 1239772

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