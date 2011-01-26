سعید سلطانی در گفتگو با مهر با بیان این خبر که سویه جدیدی از تب برفکی در میان دامها مشاهده شده است، گفت: تب برفکی از مدتی قبل دوباره شیوع پیدا کرده است و هنوز سویه آن مشخص نیست.

وی با بیان اینکه واکسن های قبلی نسبت به این بیماری جدید بی اثر هستند، افزود: هنوز آماری برای تعداد تلفات دام گزارش نشده است؛ همچنین شیوع بیماری به سازمان دامپزشکی گزارش شده تا اقدامات لازم برای قرنطینه انجام گیرد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران در خصوص قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز با کاهش روبرو شده است و دامداران با مشکلاتی در فروش دام های زنده روبرو شده اند.

وی افزود: شرایط فعلی به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست، بلکه فقط دلالان و سودجویان از این موضوع سود می برند.

سلطانی قیمت فروش هر کیلوگرم دام زنده را 4 هزار و 500 تومان اعلام کرد و گفت: قیمت گوشت گوسفند نسبت به 2 ماهه گذشته با 2 هزار تومان کاهش به 11 هزار تومان رسیده است و گوشت گاوی هم با 1500 تومان کاهش، با قیمت 8 هزار تومان در بازار عرضه می شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران واردات بی رویه و خشکسالی را از عوامل کاهش قیمت دام زنده اعلام کرد و افزود: این عوامل سبب شد که دامداران دام های مولد را کشتار کنند که این موضوع می تواند آینده شغلی آنها را با مشکل مواجه کند.