تخریب شخصیت جامعه را به سمت بی تقوایی سوق می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام محمد داوری صبح چهارشنبه در نشست "اخلاق و رسانه" که در محل خانه مطبوعات هرمزگان برگزار شد، گفت: رسانه ارتباط مستقیمی با تربیت جامعه دارد و می طلبد فعالان این عرصه به مقوله اخلاق توجه ویژه ای داشته باشند.

به گفته وی در تعلیم اسلام اصل بر این است که اگر شخصی خواست تربیت کننده دیگران باشد، باید این کار را از خودش شروع کند.

حجت الاسلام داوری، خبرنگاری را از شغلهای حساس جامعه عنوان کرد و افزود: زمانی که فعالان رسانه از تهذیب نفس خارج شوند، خلوص کار از بین خواهد رفت.

وی گفت: خبرنگاران به لحاظ موقعیت شغلی خود اطلاعات زیادی به دست می آورند که گاهی اوقات انتشار برخی از این اطلاعات به صلاح جامعه نیست بنابراین رسانه ها حق ندارند این اطلاعات را منتشر کنند.

این فعال رسانه ای همچنین تصریح کرد: خبرنگاران باید اطلاعات به دست آورده را با رعایت موازین اسلامی و شرعی در رسانه ها منتشر کنند و به گونه ای عمل نکنند که شخصیت افراد مورد تخریب قرار گیرد زیرا این کار از منظر دینی نه تنها پسندیده نیست بلکه به شدت نکوهش شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به وجود سلیقه های مختلف در جامعه اشاره کرد و گفت: وجود سلایق مختلف در جامعه را باید به فال نیک گرفت زیرا اگر تک در جامعه صدایی حاکم باشد، پویایی و نشاط اجتماعی از بین خواهد رفت.

وی بیان داشت: تخریب شخصیت افراد نتیجه ای مثبتی به دنبال نخواهد داشت و جامعه را به سمت بی تقوایی سوق خواهد داد.

داوری همچنین بر لزوم شجاعت اصحاب رسانه در بیان واقعیات و مشکلات جامعه تأکید کرد و گفت: رسانه ها باید در راستای رفع مشکلات جامعه گام بردارند، در این خصوص لازم است مطالبی که منتشر می شود همراه با تحلیل علمی باشد.

به گفته وی، داشتن تحلیل علمی در زمینه انتشار مطالب باعث می شود هم واقعیات به درستی بیان شوند و هم حیثیت و شخصیت افراد خدشه دار نشود.

قائم مقام سربیر فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی بر ضررورت تقویت هویت ملی و دینی از طریق رسانه ها تأکید و خاطرنشان کرد: رسانه ها نیز باید هویت و جایگاه واقعی خود را در جامعه تقویت کرده و در جهت ارتقای آن تلاش نمایند تا تأثیرگذاری لازم را در انجام رسالت خود داشته باشند.