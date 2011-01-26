رهبران اسلامی و مسیحی روسیه انفجارهای فرودگاه مسکو را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگلیکن جورنال، کریل اول پاتریاک کلیسای ارتدکس روسیه در مراسم روز تاتیانای قدیس در کلیسا که با حضور مقامات و دانشجویان دانشگاه مسکو دیروز سه شنبه پنجم بهمن ماه به عنوان روز دینی دانشجویی برگزار شده بود محکومیت اقدام تروریستی در فرودگاه شهر مسکو در روز دوشنبه 4 بهمن ماه را مورد تأکید قرار داد.

در جریان انفجار انتحاری فرودگاه مسکو دست کم 35 نفر کشته و بیش از 150 نفر مجروح شدند. عاملین این انفجار تاکنون شناسایی نشده‌اند اما برخی چون حملات ترویستی پیشین این اقدام را به یک جنبش جدایی‌طلب در جنوب روسیه نسبت می‌دهند.

مراسم دیروز در کلیسای تاتیانا قدیس که تنها چند قدم با کرملین و میدان مانژ محل شورشهای طرفداران ناسیونالیست فوتبال در ماه دسامبر و حمله به عابران قفقاز فاصله دارد برگزار شد.

پاتریاک کریل در این مراسم اظهار داشت: امروز تمام مردم جامعه باید برای مقابله با این حملات غیر انسانی که بیگناهان را به کشتن می‌دهند متحد شوند. تمام منابع دولت و جامعه باید به منظور اطمنیان حاصل کردن از حمایت قابل اطمینان شهروندان مورد استفاده قرار گیرند.

وی تأکید کرد که برای قربانیان، مجروحان، اقوام و نزدیکان آنها دعا می‌کند.

راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه با اشاره به آیه‌ای از قرآن گفت: دوزخ سوزان در انتظار افرادی است که دست به اقدامات تروریستی زده‌اند.