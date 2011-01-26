ساعت کار طولانی پرستاران از علل افزایش مرگ و میر در بیمارستانها

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری کشور اعلام کرد: پژوهشگران معتقدند در ساعت کاری طولانی پرستاران فقط پرستاران نیستند که آسیب می بینند.

طبق تحقیقات پژوهشگران دانشکده پرستاری دانشگاه مریڵند، ساعت کار طولانی و ساعات کم مرخصی پرستاران به اختلال خواب، کاهش هوشیاری و در نتیجه کاهش توانایی آنان در مراقبت از بیماران منجر می شود.

گسترش اضطراب و افسردگی در بین پرستاران به ضرر مردم و بهداشت و درمان جامعه است چون دقت کار کاهش می یابد و به علت خستگی، فشار کار و کمبود نیرو کیفیت خدمات نیز پایین می آیند.

محققان معتقدند پرستاران به علت فشردگی کاری، به ساعات طولانی بدون مرخصی عادت کرده اند اما این مسئله در ساعات خواب مفید اختلال ایجاد می کند. همچنین این مسئله تاثیر منفی در افکار عمومی دارد و لازم است راهکارهایی برای حل آن در نظر گرفته شود.

این تحقیقات حاکی از تاثیر شدید ساعت کاری پرستاران بر روند بهبود بیماران یا حتی مرگ و میر در بیمارستانهاست و لازم است بررسیهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد.