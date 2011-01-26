2 شرور معروف در جنوب کرمان هلاک شدند

حجت الاسلام علی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی در جنوب کرمان دو شرور معروف منطقه در درگیری با ماموران به هلاکت رسیدند و سه نفر از همدستانشان دستگیر شدند.

وی افزود: شرورها "اسحاق بامری" و "اسلام بامری" طی سالهای گذشته اقدامات شرارت آمیزی انجام داده بودند.

این مسئول قضایی افزود: از این افراد سه قبضه اسلحه و چند دستگاه خودرو کشف شدند.

توکلی خاطرنشان کرد: به اشرار اخطار می کنم در نزدیکترین زمان ممکن اقدام به معرفی خود کنند و قبل از اینه دست پر قدرت نظام اسلامی و عدالت بر آنها مسلط شود اگر سلاح دارند زمین بگذارند و بعد از کسب رضایت حق الناس از سایر اقدامات آنها صرف نظر می شود و مورد رفعت اسلامی قرار می گیرند.