طرحهای سازمان تبلیغات اسلامی در قم مورد نظر رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید احمد خاتمی صبح چهارشنبه در نشست بصیرت دینی و حوادث روز که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد از حجت الاسلام حسین ایرانی رئیس فقید سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به عنوان عالمی مخلص و فرهیخته یاد کرد و با تبریک حضور حجت الاسلام عباس اسکندری به عنوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اظهار داشت: از گزارشی که حجت الاسلام اسکندری ارائه داد، متوجه می شویم که ایشان را باید فراتر از یک مسئول استانی ببینیم.



وی تاکید کرد: طرح هایی که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حال اجراست دقیقا مورد نظر مقام معظم رهبری است، چرا که نگاه رهبر فرزانه انقلاب به دانش آموزان و دانشجویان نگاه ویژه‌ای است و بحمدالله این نگاه ویژه در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حال اجراست و امیدواریم خداوند به این مجموعه توفیق و نشاط و برکت عنایت کند تا فعالیتش در سطح کشور تاثیرگذار باشد.



بصیرت را منهای فتنه نمی‌توان شناخت



آیت الله خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بصیرت را منهای فتنه نمی‌توان شناخت اظهار داشت: اگر بخواهیم بصیرت را درست بدانیم که چیست، باید فتنه را بفهمیم.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان تعریفی از فتنه، تصریح کرد: فتنه عبارت است از جریانی که درون آن جریان باطل است ولی لباس حق می‌پوشد.



آیت الله خاتمی با تأکید بر اینکه جریان فتنه در طول تاریخ وجود داشته است، گفت: جریان دشمن بیرونی را باید بیرون از مرزها دید اما جریان فتنه را باید با کمال بصیرت دید.



عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: بصیرت یعنی اینکه انسان خط و مسیر اصلی را گم نکند و حق را با معیار انسان‌ها نشناسد بلکه باید حق را با حقیقت شناخت.