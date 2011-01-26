15 منطقه حساس به آتش سوزی در استان فارس

یعقوب رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آتش سوزی در این عرصه ها انجام شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه جنگلهای مناطق جنوبی کشور از جمله استان فارس و سلسله ارتفاعات زاگرس محدود به استانهای جنوبی از گونه های پهن برگ و نادر تشکیل شده، با در نظر گرفتن عرصه های باقیمانده از این جنگلها وقوع حریق در این نواحی به دلیل وضعیت اقلیمی همه ساله حادث و سبب بروز آسیبهای فراوان و از جمله مهمترین آن عدم تجدید حیات در اثر طولانی بودن دوره خشکی و همچنین وجود بهره برداران دامدار در عرصه های جنگلی این مناطق است.

معاون حفاظت و امور زمین منابع طبیعی فارس اظهار داشت: در مراتع مناطق جنوبی نیز به دلیل وضعیت آب و هوایی و خشک شدن گیاهان بوته ای هر ساله تعداد زیادی حریق رخ می دهد که خسارات سنگینی در از بین بردن علوفه و پوشش گیاهی وارد می کند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دیگر دلایل این آتش سوزیها گفت: کوچ عشایر، شکارچیان محلی، بهره برداران و سهل انگاری افراد بومی مناطق نیز از دلایل این آتش سوزیها هستند.

وی ادامه داد: در مناطق حساس به آتش سوزی با افزایش درجه حرارت و کاهش رطوبت نسبی شرایط لازم برای ایجاد گسترش حریق فراهم می شود و در مناطق جنوبی از اول اردیبهشت ماه در مناطق قشلاقی و از اواخر اردیبهشت ماه در مناطق ییلاقی امکان وقوع حریق وجود دارد.

رضایی خاطرنشان کرد: در سال جاری مناطق شیراز، پاسارگاد، ممسنی، کازرون، سپیدان و سروستان به دفعات زیادی طعمه حریق شده است.

15 شهرستان استان فارس که به آتش سوزی حساس است و طی ده سال اخیر چندین بار طعمه حریق شده به شرح زیر است:

1- منطقه مهار لو در شهرستان سروستان

2-شول بیضا در سپیدان

3- کوه قلعه سفید، کوه تیرکمان، کوه کزکان، کوه کجستان رستم، تل چاه دشمن زیاری، مشایخ، بوان از مناطق حساس در شهرستان لارستان

4- گردنه پالنگستان ارد، گردنه ورا عرض، کوه هرم و لاورمادیان از مناطق حساس به آتش سوزی در شهرستان لارستان

5- شهرستان نیریز نیز منطقه تل سیز و حاجی آباد

6- کوه حوا، کوه علامرودشت، کوه سادرل، کوه دهنو فاضلی و مهمله در شهرستان لامرد

7- کوه دودج، دشت چاه سرخ، لامیگرم، ارتفاعات گنبد و دشت چاه خدا از مناطق حساس شهرستان استهبان

8- بخش کوهمره نودان، منطقه خشت، بالاده دشت سرمشهد و اطراف نیز از مناطق حساس به آتش سوزی در کازرون

9- مروارید و رستاق در شهرستان داراب

10-میانجنگل، کوه تودج، شیبکوه و کوه دز در شهرستان فسا

11-کوههای ارتفاعات مشرف به مهر و علامرودشت، کوه مهر، وراوی، بروکویه از مناطق حساس به آتش سوزی در شهرستان مهر

12- پشت پر، کچل آباد، کوبیل، باباکوهی، دراک،ارژن، کوهمره سرخی، سیاخ دارنگون و کوه پهن در شهرستان شیراز

13-کوه گرم، کوه سپیدار، کوه البرز، کوسور و کوه سیمکان در شهرستان جهرم

14-جنگل بناب، کوه رحمت، کوه سیاه در شهرستان ارسنجان

15-منطقه دشت لار، کوه سفیدار، منطقه مهکویه،کوه دالان و کوه برز در شهرستان قیر وکارزین