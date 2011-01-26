راه اندازی سریع فرودگاه جیرفت ضروری است

مجید درینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بخش اعظم کشاورزی در جنوب کرمان به کشت محصولات گلخانه ای اختصاص یافته است و سالانه 250 هزار تن محصول در این گلخانه ها تولید می شود که بخش عمده ای از این محصول صادر می شود.

وی گفت: هم اکنون 25 هزار تن از این محصول به کشورهای آسیای میانه، بلغارستان و روسیه صادر می شود اما مشکلاتی در مسیر این صادرات وجود دارد.

درینی خواستار توسعه زیر ساختهای صادراتی در این منطقه از جمله تسریع در راه اندازی فرودگاه شهر جیرفت، خطوط ریلی و تعریض جاده ها شد.

این مسئول حداقل باید دو پرواز در طول هفته برای حمل این محصولات از فرودگاه جیرفت انجام شود که هم اکنون از این خدمات محروم هستیم.

رئیس جهاد کشاورزی جیرفت ادامه داد: تشکیل کارگروه توسعه صادرات جنوب کرمان نیز از مهمترین اولویتهای این منطقه است.

وی همچنین احداث پایانه صادراتی در جنوب کرمان را ضروری دانست.