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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

جشنواره فیلم کیش/

13 روحانی حوزه علمیه قم فیلم می‌سازند

با گشایش فضایی تازه از طریق بخش «نوعی نگاه» جشنواره فیلم کیش، سیزده روحانی حوزه علمیه قم برای ساخت فیلم و حضور در جشنواره پشت دوربین قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صنعتی قائم مقام دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم کیش با اعلام این خبر افزود: در یک حرکت آموزشی و تولیدی برای اولین بار جمعی از دانشجویان طلبه دانشکده صدا و سیمای قم در مقطع کارشناسی ارشد رشته تهیه‌کنندگی با حمایت بخش "نوعی نگاه" جشنواره کیش در شهر قم شهر تاریخ، فرهنگ، اندیشه و بزرگان علم و دین در بخش 262 ثانیه‌ای به تولید فیلم می‌پردازند.

وی ادامه داد: در این راستا، سیزده روحانی حوزه علمیه قم اقدام به ساخت فیلم در زمینه‌های مختلف از جمله مرقد مقدس  حضرت معصومه (س)، حوزه علمیه، فرش قم، بازار قم، شیخ عباس قمی، طلاب هندی، میرزای قمی، قلعه فلک الافلاک، قاب قرآنی کرمان و ... می‌کنند.

حجج اسلام مهدی طوسی، محمدجواد حسین‌خانی، سراجی، علی پورطالبی، زین‌العابدین نعمتی، روح‌الله صالحی، محمدحسن معینیان، ایمان داودی، حسن کاظمی، احسان شریعتی، عبدالعظیم نورالهی و علی درویشی از جمله تهیه‌کنندگان و فیلمسازان روحانی این جشنواره هستند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش 4 تا 8 اردیبهشت‌‌ماه 1390 در جزیره کیش برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 1239803

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