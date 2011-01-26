قیمت انواع پهنای باند اینترنت/ توزیع کنندگان جهت دریافت تخفیف بشتابند

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اوایل مرداد ماه امسال و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط با آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد و حتی این وعده نیز داده شد که این کاهش قیمتها مقطعی نبوده و به صورت دوره ای تداوم می یابد. اما این مصوبه که با اعمال آن پیش بینی شده بود قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزانتر شود به دلیل آنچه که ارائه کنندگان اینترنت در کشور بروکراسی حاکم بر سازوکارهای وزارت ارتباطات نامیدند تاکنون اجرایی نشده است.

توزیع کنندگان اینترنت برای دریافت تخفیف بشتابند

توزیع کنندگان اینترنت در کشور از عدم اجرای مصوبه کاهش نرخ پهنای باند گلایه مندند و معتقدند تاکنون از این تخفیف منتفع نشده اند که معاون صدور پروانه و بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که تاکنون تعداد محدودی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای استفاده از این تخفیف به رگولاتوری مراجعه کرده اند.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شرکتهای ارائه کننده اینترنت خواست که برای استفاده از تخفیف نرخ پهنای باند به این سازمان مراجعه کنند.

لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه مصوبه تخفیف 20 درصدی اینترنت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرداد ماه سال جاری به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد اظهار داشت: شرکت های ارائه دهنده اینترنت شامل شرکت های PAP ،ISP و ISDP برای استفاده از تخفیف 20 درصدی قیمت اینترنت به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی مراجعه کنند.

تضمین شرکتها برای کاهش 6 درصدی قیمت اینترنت

سبوحی با بیان اینکه براساس این مصوبه شرکت هایی ازاین تخفیف بهره مند می شوند که با ارائه مستندات ثابت کنند این تخفیف به کاربران آنان نیز منتقل شده است گفت: طی نشستهای انجام شده با سازمان نظام صنفی رایانه ای ‌توافق شد درصورت انتقال 6 درصد از کاهش قیمت به کاربران نهایی،‌ شرکت های توزیع کننده اینترنت از تخفیف 20 درصدی بهره مند شوند.

معاون صدور پروانه و بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه تاکنون تعداد محدودی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای استفاده از این تخفیف به رگولاتوری مراجعه کرده اند به مهر گفت: شرکت هایی که خواهان بهره مند شدن از این تخفیف هستند باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه و متعهد شوند که 6درصد تخفیف را در مورد کاربرانشان اعمال خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرکت های ندا (PAP) مشمول استفاده از 20 درصد تخفیف بی قید و شرط شده بودند که به این ترتیب در دو سال اخیر این شرکت های از 40 درصد تخفیف استفاده می کنند.

جدول نرخ پهنای باند اینترنت با اعمال تخفیف 20 درصدی

به گزارش مهر، براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پهنای باند اینترنت با اعمال تخفیف 20 درصدی مطابق جدول زیر در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار می گیرد.