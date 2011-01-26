تامین تنها 1 درصد منابع شهرداریها برای انجام پروژه ها از سوی بانکها

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان این که این بانک با پشتوانه شهرداری کلانشهرها تاسیس شده و آینده خوبی خواهد داشت ، گفت : از همین رو ، بانک شهر مشکلی از نظر نقدینگی نخواهد داشت و برای شهر و شهروندان هم مزیت هایی دارد و می تواند در کنار بانک های با سابقه و قدیمی فعالیت و حتی با آن ها رقابت کند.

وی با اشاره به این که یکی از فعالیت های مهم شهرداری ها ، اقدامات عمرانی است ، افزود : به طور کلی مساله مالی و نقدینگی و عدم تزریق به موقع آن در پروژه ، چالش عمده طرح های عمرانی است و یکی از وظایف بانک ها تامین منابع مالی برای انجام پروژه های عمران شهری است .

معاون مالی و اداری شهرداری تهران در ادامه افزود: در دنیا 30 الی 40 درصد از منابع مالی شهرداری ها از طرف بانک ها تامین می شود اما در ایران کمتر از یک درصد از منابع شهرداری ها در جهت انجام پروژه ها از سوی بانک ها تامین می شود.

پورزرندی خاطر نشان کرد : بانک شهر یا هر نوع موسسه ای که بتواند پشتوانه بلند مدتی برای این پروژه ها باشد ، قادر است یکی از دلایل تاخیر در بهره برداری از طرح ها را برطرف کند .

به گفته معاون مالی و اداری شهرداری تهران ، مجموعه بانک شهر در جهت تامین منابع برای عمران و آبادانی شهر های کشور قدم های محکمی در طول یک سال گذشته برداشته است و در آینده نیز سرمایه گذاری وسیع تری انجام خواهد داد.