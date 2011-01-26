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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

جلالی:

برای برنامه‌سازی دنبال ایجاد اتاق فکر به اندازه استان تهران هستیم

برای برنامه‌سازی دنبال ایجاد اتاق فکر به اندازه استان تهران هستیم

مدیر گروه اجتماعی شبکه تهران تاکید کرد به دنبال ایجاد اتاق فکر توسط خود مردم برای به تصویر کشیدن سوژه هایی هستیم که مشکلات شهری و اجتماعی پایتخت را بازگو کند.

مریم جلالی، مدیر گروه اجتماعی شبکه تهران با بیان اینکه مستند سازی و دیده شدن مردم و استودیو گریزی از رویکردهای اصلی برنامه‌سازی در حوزه شهری است، گفت: ساخت مستندهایی همچون "‌سایه روشن "‌ و‌"‌کنجکاوی" با رعایت این سه گزینه اصلی در شبکه پایتخت تولید شد تا بر اساس مطالبات مردم و گزارش درخواستی از مسائل و مشکلات مردم باشد.
 
وی با اشاره به ساخت برنامه جدید "‌همسایه" ‌که به تازگی در این شبکه پخش می‌شود، ادامه داد: "‌همسایه "‌مشکلات روزمره زندگی را که هر روز با آن دست گریبان هستیم مانند بحث تابلوها،‌ وضعیت پله‌های برقی و...موضو عات شهری ر ا در جلوی دوربین مستند می‌برد، ‌یعنی مجری برنامه با دوربین در کوچه و خیابان‌های پایتخت می‌رود و مسائل شهری را زیر ذره بین می‌گیرد و نظرات مردم را جویا می‌شود.
 
جلالی اشاره کرد: "‌همسایه "‌ مشکلات کلان را بررسی نمی‌کند، بلکه به مسائلی می‌پردازد که در یک حوزه کوچک شهری وجو د دارد. این برنامه در 26 قسمت 10 دقیقه‌ای تولید شده است که تاکنون 15 قسمت آن با پرداخت به موضوعات پارکبان، ‌پمپ بنزین‌ها،‌ مشاغل مزاحم و ... تهیه شده است.
 
مدیر گروه اجتماعی شبکه تهران تاکید کرد به دنبال ایجاد اتاق فکر توسط خود مردم برای به تصویر کشیدن سوژه‌هایی هستیم که مشکلات شهری و اجتماعی پایتخت را بازگو کند.
کد مطلب 1239813

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