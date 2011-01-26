مریم جلالی، مدیر گروه اجتماعی شبکه تهران با بیان اینکه مستند سازی و دیده شدن مردم و استودیو گریزی از رویکردهای اصلی برنامهسازی در حوزه شهری است، گفت: ساخت مستندهایی همچون "سایه روشن " و"کنجکاوی" با رعایت این سه گزینه اصلی در شبکه پایتخت تولید شد تا بر اساس مطالبات مردم و گزارش درخواستی از مسائل و مشکلات مردم باشد.
وی با اشاره به ساخت برنامه جدید "همسایه" که به تازگی در این شبکه پخش میشود، ادامه داد: "همسایه "مشکلات روزمره زندگی را که هر روز با آن دست گریبان هستیم مانند بحث تابلوها، وضعیت پلههای برقی و...موضو عات شهری ر ا در جلوی دوربین مستند میبرد، یعنی مجری برنامه با دوربین در کوچه و خیابانهای پایتخت میرود و مسائل شهری را زیر ذره بین میگیرد و نظرات مردم را جویا میشود.
جلالی اشاره کرد: "همسایه " مشکلات کلان را بررسی نمیکند، بلکه به مسائلی میپردازد که در یک حوزه کوچک شهری وجو د دارد. این برنامه در 26 قسمت 10 دقیقهای تولید شده است که تاکنون 15 قسمت آن با پرداخت به موضوعات پارکبان، پمپ بنزینها، مشاغل مزاحم و ... تهیه شده است.
مدیر گروه اجتماعی شبکه تهران تاکید کرد به دنبال ایجاد اتاق فکر توسط خود مردم برای به تصویر کشیدن سوژههایی هستیم که مشکلات شهری و اجتماعی پایتخت را بازگو کند.
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