استفاده از ظروف آلومینیومی باعث ابتلا به آلزایمر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد رضا غلامی افزود: بهترین نوع تجهیزات برای پخت وپز غذا ظروف استیل است و این جنس براساس استانداردهای جهانی در اولویت اول سلامت قرار دارد.

وی گفت: انتخاب ظرف مناسب برای پخت غذا نقش مهمی در میزان سلامت مواد غذایی دارد چراکه وقتی مواد یک غذا کنار هم به نقطه جوش می رسند، می توانند مواد ظروف را به خود جذب کرده اگر از استاندارد کافی برخوردار نباشد برای سلامتی انسان مضراتی را به دنبال خواهد داشت.

غلامی درباره بهترین نوع ظرف برای پخت وپز گفت: بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO) بهترین تجهیزات برای پخت وپز ظروف استیل است و این جنس براساس استانداردهای جهانی در اولویت اول قرار دارد.

وی افزود: ظروف آلومینیومی در پخت و پز ترکیباتش جدا شده و وارد غذا می شود همچنین از مضرات این ظروف این است که در صورت مصرف طولانی مدت می تواند باعث ابتلا به آلزایمر در افراد شود بنابراین استفاده از ظروف آلومینیومی یکی از موارد انتقال آلزایمر است.

معاون مرکز سلامت ومحیط کار وزارت بهداشت درباره خصوصیت ظروف تفلون در پخت وپز ابراز داشت: ظروف تفلونی تا زمانی که خراشی برنداشته اند مشکلی برای سلامت غذا ایجاد نمی کند ولی اگر خراشی پیدا کند هنگام پخت و پز غذا اجزایش جدا شده و مواد آلومینیومی وارد مواد غذایی می شود.

غلامی اضافه کرد: روکش تفلون مانع ورود پایه آلومینیومی به غذا می شود و تعمیر و روکش مجدد نمی تواند در بهبود خراشها نقشی داشته باشد و همچنان برای پخت غذا مناسب نیستند چرا که ترکیبات ومواد تشکیل دهنده این ظروف با بدن انسان سازگاری نداشته و در استفاده طولانی مدت خطرات جبران ناپذیری را بر بدن انسان باقی می گذارد.