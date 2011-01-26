انتصاب مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در حکم وی آمده است: نظر به اینکه نماز جمعه دارالمؤمنین و به تعبیر رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای دارالمجاهدین همدان از لحاظ کمی و کیفی از باشکوه ترین نمازهای جمعه کشور است، لذا اداره آن نیز بالطبع مسؤلیت سنگینی است.

در ادامه این حکم با تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات ارزشمند چند ساله حاج سید حسن حسینی، سید علی اکبر فامیل روحانی به عنوان مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه شهرهمدان منصوب شده است.

آیت الله محمدی در این حکم آورده است: انتظار می رود با سوابق کاری خوب و توانمندی هایی که در زمینه های مدیریتی دارید در کنار عناصر لایق و ارزشی و به صورت بهینه در رفع، نیازمندی های نماز دشمن شکن جمعه در شهر همدان تلاش نمایید.