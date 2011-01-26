اجرای نخستین جراحی لاپارسکوپی پیلوپلاستی در مازندران

دکتر نادعلی موسی نژاد، فوق تخصص اندویورولوژی و جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته در مورد این عمل به مهر گفت بیماری انسداد محل اتصال حالب به لگنچه یکی از ناهنجاری ‌های شایع حالب است که در جنس مذکر بیشتر از جنس مونث دیده می‌شود و در 10 تا 15 درصد موارد می‌تواند دوطرفه باشد.

وی افزود: انسداد محل اتصال حالب به لگنچه زمانی اطلاق می‌شود که انتقال ادرار از لگنچه‌ کلیه به داخل حالب با اشکال و انسداد مواجه شده و علائم بالینی بستگی به سن بیمار در زمان تشخیص دارد حتی پیشرفت‌های اخیر در سونوگرافی قبل از تولد (پره‌ناتال) منجر به تشخیص داخل رحمی بسیاری از موارد این بیماری شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اعلام اینکه پس از تولد، درد و استفراغ شایع‌ترین علایم هستند افزود: با وجود این، ادرار خونی هماچوری و عفونت ادراری ممکن است دیده شود و به ‌ندرت بعضی بیماران با عوارضی از جمله سنگ، آسیب (تروما) به کلیه‌ی بزرگ ‌شده، هیپرتانسیون یا توده‌ی شکمی مراجعه می‌کنند.

وی افزود: تشخیص این بیماری در زمان جنینی بر اساس سونوگرافی است و پس از تولد می‌توان با رادیوگرافی پیشرفته IVP و دیورتیک رنوگرام تشخیص را قطعی کرد

موسی نژاد با اشاره به اینکه تا کنون پیلوپلاستی باز استاندارد طلایی در درمان محسوب می‌شد افزود: پیشرفت‌های اخیر در وسایل و تکنیک‌های لاپاراسکوپی سبب شده است روش‌های اندویورولوژی به‌عنوان درمان جایگزین قابل اعتماد به ‌جای جراحی باز برای درمان مطرح شود به‌طوری که مطالعات اخیر نشان داده است نتایج پیلوپلاستی لاپاراسکوپی معادل و یا حتی بهتر از جراحی باز است.

این فوق تخصص اندویورولوژی و جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته با اشاره به اینکه مدت زمان بستری و مدت نقاهت در این روش جدید در مقایسه با روش جراحی باز، کمتر است افزود: پیلوپلاستی لاپاراسکوپی به‌دلیل این‌که یک عمل ترمیمی است، جزو پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین اعمال جراحی لاپاراسکوپی محسوب می‌شود.

وی جراحی لاپاراسکوپی پیلو پلاستی (اصلاح انسداد محل اتصال حالب به لگنچه) برای اولین بار در بیمارستان امام خمینی ساری خبر داد و افزود:این عمل جراحی با لاپاراسکوپ وبا ایجاد یک شکاف یک سانتیمتری و دو شکاف نیم سانتیمتری انجام گردیده است و معاینات و انجام رادیوگرافی پس از عمل نشان دهنده بهبودی کامل بیمار است.