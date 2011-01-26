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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

حسینی در گفتگو با مهر:

انتقاد از انتخاب صالحی به عنوان وزیر خارجه/ صالحی فردی سیاسی نیست

انتقاد از انتخاب صالحی به عنوان وزیر خارجه/ صالحی فردی سیاسی نیست

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از انتخاب صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی امورخارجه انتقاد کرد و گفت: چگونه فردی که سه مقطع تحصیلی خود را در امریکا گذرانده و فردی سیاسی نیز نیست برای این سمت انتخاب می شود؟

عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به انتخاب صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی امورخارجه گفت: نمی دانم چرا رئیس جمهور فردی را که مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترایش را از امریکا گرفته است و مشکلات خاص دیگری از جمله مواضع ضد و نقیض در موارد مختلف دارد را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرده است.

وی ادامه داد: چرا باید فردی با تجربه کاملا علمی رئیس سیاسی ترین وزارتخانه کشور شود، آیا این به آن معنا نیست که اسم صالحی در میان باشد و دیگران امور این وزارتخانه را به عهده بگیرند.

نماینده مردم قروه اظهارداشت: صالحی فرد مناسبی برای وزارت علوم و یا سازمان انرژی اتمی است و روابط خوبی در زمینه فعالیت های هسته ای ایران داشته است اما مگر تمام سیاست خارجی ما امور هسته ای است.

وی افزود: انتخاب صالحی به عنوان وزیر امور خارجه تضمینی برای تامین منافع و مصالح نظام در جهان نیست، چرا که وی فرد مناسب این کار نیست و در گذشته نیز اظهارنظرهای ضد و نقیضی نیز داشته است.

کد مطلب 1239830

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