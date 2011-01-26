انتقاد از انتخاب صالحی به عنوان وزیر خارجه/ صالحی فردی سیاسی نیست

عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به انتخاب صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی امورخارجه گفت: نمی دانم چرا رئیس جمهور فردی را که مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترایش را از امریکا گرفته است و مشکلات خاص دیگری از جمله مواضع ضد و نقیض در موارد مختلف دارد را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرده است.

وی ادامه داد: چرا باید فردی با تجربه کاملا علمی رئیس سیاسی ترین وزارتخانه کشور شود، آیا این به آن معنا نیست که اسم صالحی در میان باشد و دیگران امور این وزارتخانه را به عهده بگیرند.

نماینده مردم قروه اظهارداشت: صالحی فرد مناسبی برای وزارت علوم و یا سازمان انرژی اتمی است و روابط خوبی در زمینه فعالیت های هسته ای ایران داشته است اما مگر تمام سیاست خارجی ما امور هسته ای است.

وی افزود: انتخاب صالحی به عنوان وزیر امور خارجه تضمینی برای تامین منافع و مصالح نظام در جهان نیست، چرا که وی فرد مناسب این کار نیست و در گذشته نیز اظهارنظرهای ضد و نقیضی نیز داشته است.