ساختار مالیاتی کشور نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی عسکری ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران گفت: نظام مالیاتی در کشور دچار چالشهایی است که باید برای رفع آنها اقداماتی را انجام داد.

وی ادامه داد: امروز اگر به شاخصهای مالیاتی در کشور توجه کنیم شاهدیم که سهم مالیات در تولید ناخالص کشور 7.6 درصد، مالیات از هزینه عمومی 36 درصد و سهم مالیات بر هزینه عمومی کشور 50.5 درصد است در حالیکه این آمار در کشورهای دیگر متفاوت و بیشترین درآمد و هزینه های دولتها از مالیات تامین می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه عدم وجود سیستم یکپارچه مالیاتی در کشور یک ضعف است افزود: یکی از چالشهای دیگر در سیستم مالیاتی کشور نارسایی است که در ساختار نظام مالیاتی کشور وجود دارد و این عدم یک پارچگی باعث بروز مشکلاتی شده است.

عسکری تصریح کرد: در هرکدام از ادارات مالیاتی کشور که مراجعه کنیم شاهد وجودامکاناتی از جمله رایانه ها هستیم ولی در زمان کارکرد متوجه می شویم که سیستم یک پارچه وجود ندارد و پایه های ارتباطی و مالیاتی به یکدیگر متصل نیستند.

وی تاکید کرد: عدم وجود یکپارچگی در پایه های مالیاتی بخشی از فرار مالیاتی را شامل می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: نارسایی دیگر بحث پایه های مالیاتی است که مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی، ثروت، کالا و خدمات است در حالیکه یکی از نقایص بزرگ نیز عدم وجود پایه مالیاتی متناسب است.

نیروی انسانی متناسب با ساختار وظیفه ای تعریف شود

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چشم انداز سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در بحث قانون تحول اقتصادی که سه سال پیش مباحث اولیه آن مطرح شد چند موضوع برجسته مورد توجه قرار گرفت که از جمله آنها طرح تحول نظام مالیاتی کشور بودو امروز در مرحله طراحی طرح جامع مالیاتی کشور هستیم که امیدورایم طی سه سال آینده این طرح ارایه شود.

عسکری تاکید کرد: اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز باید با ساختار جدیدی منطبق شود بنابر این در این ساختار باید نیروی انسانی متناسب با ساختار وظیفه ای شکل گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چشم انداز کلی کشور یادآور شد: باید در راستای سند چشم انداز جایگاه اول اقتصادی منطقه را بدست آوریم در حالیکه امروز در بحث علم و فناوری پس از کشور ترکیه قرار داریم و در بحث اقتصادی نیز عقب هستیم.