  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

تصادف دو اتوبوس در اتوبان تهران - قم 60 کشته و مجروح برجای گذاشت

تصادف دو اتوبوس در اتوبان تهران - قم 60 کشته و مجروح برجای گذاشت

بر اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس در 5 کیلومتری قم در اتوبان تهران - قم 60 نفر کشته و مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت بحران اورژانس کشور اعلام کرد: در این تصادف که ساعت 20:16 شب گذشته اتفاق افتاد و منجر به فوت شدن سه هموطن و مجروح شدن 57 نفر دیگر شد اورژانس قم اقدام به اعزام 16 آمبولانس به محل حادثه کرد.

بنا بر این گزارش هم اکنون 2 نفر از مجروحان در آی.سی.یو و 32 نفر دیگر در بخشهای بیمارستانهای شهید بهشتی، نکویی و آیت الله گلپایگانی شهر قم بستری شده و مابقی مجروحان پس از درمان سرپایی مرخص شده اند.
 
در این حادثه دو تن از مجروحان توسط وسائل نقلیه عبوری به این مراکز درمانی منتقل شدند.
کد مطلب 1239833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها