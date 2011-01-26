تصادف دو اتوبوس در اتوبان تهران - قم 60 کشته و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت بحران اورژانس کشور اعلام کرد: در این تصادف که ساعت 20:16 شب گذشته اتفاق افتاد و منجر به فوت شدن سه هموطن و مجروح شدن 57 نفر دیگر شد اورژانس قم اقدام به اعزام 16 آمبولانس به محل حادثه کرد.

بنا بر این گزارش هم اکنون 2 نفر از مجروحان در آی.سی.یو و 32 نفر دیگر در بخشهای بیمارستانهای شهید بهشتی، نکویی و آیت الله گلپایگانی شهر قم بستری شده و مابقی مجروحان پس از درمان سرپایی مرخص شده اند.

در این حادثه دو تن از مجروحان توسط وسائل نقلیه عبوری به این مراکز درمانی منتقل شدند.