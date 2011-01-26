بازیکن فلان باشگاه همیشه فیکس تیم ملی بود/ قطبی دل گربه هم نداشت!

علی فتح الله زاده در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت در مقام یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص نتایج تیم ملی مطالبی را عنوان کرد. او که برای نخستین بار موضوع تشکیل کمیته فنی برای استخدام مربی خارجی جهت هدایت تیم ملی را مطرح کرد، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یادم می‌آید، چند ماه پیش این موضوع را مطرح کردم. در آن زمان خیلی‌ها از من ایراد گرفتند که چرا می‌خواهید برای تیم ملی سرمربی بیاورید، بدون اینکه اصل ماجرا را متوجه شده باشند.

هشدار دادم اما بازهم سرمربی تیم ملی انتخاب نشده است

وی در ادامه افزود: من حرف بدی نزدم. گفتم تیم ملی بعد از جام ملت‌های آسیا و برای حضور موفق در مسابقات مقدماتی جام جهانی نیاز به سرمربی درجه یک دارد. اگر جام ملت‌ها تمام شد و قطبی نخواست با ما همکاری کند، حداقل یک یا چند گزینه داشته باشیم که بتوانیم با آنها مذاکره کرده و هدایت تیم ملی را به یک گزینه واجد شرایط بسپاریم. تازه من این حرف‌ها را زدم اما امروز با گذشت چند روز از حذف تیم ملی هنوز مشخص نیست، سرمربی تیم چه کسی است!

صداقت به خرج دادم

سرپرست باشگاه استقلال یادآور شد: آن زمانی که تیم ملی با هدایت افشین قطبی در جام ملت‌ها می‌برد و سه پیروزی پی در پی کسب کرده بود، خیلی‌ها به من حمله کردند و این ور و آن ور نشستند و حرف زدند که چرا فتح الله زاده گفته مربی خارجی برای تیم ملی می‌آید و قطبی با تیم ملی نخواهد ماند، در حالیکه من این حرف را نزده بودم. من این حرف‌ها را شنیدم و با جسارت نه، صداقت در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما گفتم، بله! من مخالف قطبی بودم و اگر امروز قطبی در جام ملت‌ها نتیجه بگیرد، اولین نفر خواهم بود که از او درخواست می‌کنم، بماند. من این حرف‌ها را زمانی زدم که تیم ملی برنده بود و خیلی‌ها از فدراسیون انتقاد می‎کردند، چرا قطبی را حفظ نکرده است و البته بودند کسانی که دعوا داشتند، سر اینکه کدام یک از آنها قطبی را سرمربی تیم ملی کرده است!

تیم ملی در گلوگاه "کره" گیر کرد

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه برخی‌ها علیه او و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال حرف‌های نامربوط زدند، افزود: تیم ملی بعد از دیدارهای مرحله گروهی در یک گلوگاه گیر افتاد. تیم ملی اگر می‌توانست این گلوگاه را رد کند، می‌شد، گفت قطبی مربی خوبی بوده و تیم ملی خوب نتیجه گرفته است اما متاسفانه تیم در همین گلوگاه گرفتار شد.

می دانستم قطبی با باشگاه ژاپنی در حال مذاکره است

وی در ادامه یاد آور شد: می‌دانید چرا من بحث تشکیل کارگروهی ویژه برای انتخاب سرمربی تیم ملی را مطرح کردم؟ من در آن زمان متوجه شده بودم، قطبی در حال گفتگو و رایزنی با یک تیم ژاپنی است. باور کنید، نمی‌توانستم در آن مقطع زمانی چنین بحثی را مطرح کنم. من برای آینده تیم ملی می‌ترسیدم اما خیلی‌ها با من بد برخورد کردند و جبهه گیری کردند. ترسیدم اگر بحث مذاکره قطبی را با باشگاه ژاپنی مطرح کنم، خیلی‌ها موضع گیری کنند.

به جای آموزش به هم توهین می‌کنیم

فتح الله زاده به لزوم آموزش و توجه به آینده در فوتبال کشورمان تاکید کرد و گفت: متاسفانه ما از پایه مشکل داریم. بازیکن ما هنوز سیستم بازی را خوب درک نکرده است و نمی‌داند، مقابل تیم سرعتی باید چگونه بازی کند، شیوه بازی با تیم قدرتی چیست و ... . در این مدت مربیان نیز توجهی به این موضوع نداشته‌اند. ما باید این را به بازیکن تیم ملی آموزش بدهیم اما به جای آموزش و تربیت بازیکنان بیشتر دنبال توهین به هم و لج و لجبازی هستیم.

نشانه‌های از پیشرفت در تیم ملی ندیدم

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص عملکرد تیم ملی در جام ملت‌های آسیا گفت: من نشانه‎هایی از پیشرفت در تیم ملی فوتبال ندیدم. می‌دانید چرا این حرف را می‌زنم؟ چون ما تیم‌هایی را در این جام بردیم که بیشتر اوقات مقابل آنها برنده بوده‌ایم. همین تیم ملی عراق که در قطر این تیم را شکست دادیم، از سال 1996 تا به امروز موفق به شکست تیم ملی کشورمان نشده است. امارات فقط در یک بازی دوستانه تیم ملی ایران را شکست داده است. کره شمالی کی تیم ملی ایران را برده که امروز پیروزی مقابل این تیم را موفقیت بدانیم؟!

اگر کره را می بردیم، پیشرفت کرده بودیم

وی یادآور شد: ما در گذشته به تیم ملی کره جنوبی 6 گل زده بودیم، اینکه بتوانیم این تیم را نه با 6 گل، فقط شکست دهیم، پیشرفت است. با نتیجه‌ای که ما مقابل کره جنوبی کسب کردیم، یعنی تیم ملی پسرفت داشته نه پیشرفت.

تیم ملی هر وقت به بازیکنان استقلال و پرسپولیس توجه کرد، موفق شد

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با انتقاد از شیوه استفاده از بازیکنان در تیم ملی گفت: بهترین بازیکن دیدار ایران - عراق کدام بازیکن بود؟ مگر ایمان مبعلی بهترین بازیکن زمین نشد، پس چرا آقای قطبی او را دیگر مورد استفاده قرار نداد؟ مگر محمد نوری در بازی با امارات بد بازی کرده بود که در بازی با کره جنوبی فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد. متاسفانه آقای قطبی هیچ توجهی به بازیکنان استقلال و پرسپولیس نداشت.

وی افزود: تیم استقلال در جدول لیگ برتر رتبه چهارم جدول را در اختیار دارد اما زمان انتخاب بازیکنان تیم ملی رتبه دوم جدول از آن این تیم بود. آیا حق این تیم یک بازیکن در تیم ملی است؟ یعنی به غیر از مبعلی ما بازیکنی در حد واندازه‌های تیم ملی نداشتیم؟ آقای قطبی باید این را بداند که هر وقت مربی تیم ملی به بازیکنان استقلال و پرسپولیس توجه کرده و به آنها میدان داده، تیم موفق بوده است اما سرمربی تیم ما بدون توجه به این موضوع کمترین توجه را به بازیکنان این دو تیم مطرح داشت.

از کره جنوبی ترسیده بودیم

فتح الله زاده با طرح این مدعا افزود: تیم ما از کره جنوبی ترسیده بود، شاهد این مدعا هم نوع بازی تیم است. اینکه سرمربی تیم ملی، تیم را با سه هافبک دفاعی به میدان می‌‍فرستد، معنی‌اش چه می‎تواند باشد؟ این یعنی آقای قطبی از کره ترسیده بود. من اعتقاد دارم، تا پیش از سوت آغاز بازی کره‌ای‌ها از ما ترسیده بودند اما پس از آغاز بازی ورق برگشت. شما به بازی کره مقابل هند نگاه کنید. این تیم به آب و آتش می‌زد تا به هند پنج گل بزند و با تیم ما روبرو نشود. تیمی که با نتیجه 4 بریک از حریفش پیش است، دیگر نیازی به حمله ندارد. کره به تیم هند حمله می‌کرد، تا گل بزند و جایگاه صدر جدول گروه خود را بدست آورد. چرا؟ چون می‌خواست با ایران بازی کند اما ما ...

در شکست تیم ملی همه سهیم هستند

"عادت ندارم به افرادی که شکست خورده و افتاده هستند، حمله کنم"، سرپرست باشگاه استقلال با طرح این موضوع افزود: ما به کره جنوبی باختیم. در این باخت همه مقصرند. از بازیکنانی که خوب بازی نکردند تا مربی که ترسیده بود. من هم به عنوان یک عضو فدراسیون در این باخت سهیم هستم. اعتقاد دارم، تیم ملی مقابل کره جنوبی اگر شجاعانه بازی می‌کرد و می‌باخت حرفی نبود، ایرانی جماعت می‌‍خواهد تیمش مرد و مردانه بجنگد و نترسد. در این شرایط اگر تیم ببازد هم ناراحت نمی‎‌شود.

در جهت باخت گام بر می‌داریم

وی در ادامه تاکید کرد: افشین قطبی از تیم ملی رفت. ما تلاش می‌کنیم تا جانشین او را انتخاب کنیم البته نه برای بهتر شدن، بلکه برای بدتر نشدن! عملکرد ما نه حرفه‌ای است، نه منطقی و نه به روز. به همین خاطر است که در جهت باخت گام بر می‌داریم تا زمانی هم که عملی فکر نکنیم شرایط از این بهتر نمی‌شود.

سرپرست باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: چهار نماینده ایران تا یک ماه دیگر باید در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کنند، آیا شرایط برای حضور آنها در لیگ آسیایی فراهم است؟ آیا بستر مناسب برای موفقیت آنها فراهم آمده است؟ به غیر از دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن که به حق با دید مثبت مسئولان این دو باشگاه و شرکت‌های حامی آنها به خوبی تجهیز شده‌اند، آیا استقلال و پرسپولیس بدون دغدغه به مصاف تیم‌های آسیایی می‌روند؟ متاسفانه این دو تیم که دارای پشتوانه مردمی هستند، بازهم باید دست خالی در میدان مهمی چون لیگ قهرمانان حضور پیدا کنند.

ریشه بازیکن سالاری باید خشکیده شود

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص شرایط تیم ملی همچنین افزود: چرا بازیکنانی که در مرحله گروهی عملکرد خوبی داشتند، نیمکت نشین شدند و فرصت بازی به نفراتی رسید که عملکردشان دور از انتظار بوده است؟ متاسفانه در تیم ملی برخی‌ها چون در فلان باشگاه بازی می‌کردند، همیشه به میدان رفتند. ریشه این برخوردها و بازیکن سالاری‌ها باید در تیم ملی خشکیده شود.

سرمربی تیم ملی به جای دل شیر نوک انگشت شیر داشته باشد

وی افزود: تا زمانی که بازیکن سالاری در تیم حاکم است و افراد اسم و رسم دار به جای بازیکنان زحمتکش برای تیم ملی بازی می‌کنند، وضع به همین منوال خواهد بود. چه کسی گفته چون یک بازیکن بزرگ است و در تیم‌های بزرگ بازی می‌کند باید در تیم ملی حاشیه امنیت داشته باشد؟ مربی تیم ملی برای مقابله با این مشکل نمی‌خواهد دل شیر داشته باشد، نوک انگشت شیر هم برای این کار کفایت می‌کند.

دلم برای تیم ملی می‎سوزد

فتح الله زاده خاطر نشان کرد: واقعا دلم برای تیم ملی می‌سوزد. فوتبال ما پتانسیل بالای دارد اما نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. پتانسیل فوتبال ایران به اندازه‌ای است که تیم "ب" کشورمان موفق شد، امارات را با سه گل شکست دهد. این واقعیت فوتبال ماست و چیزی غیر از آن نیست اما متاسفانه با خود محوری به جای بهره گیری از این پتانسیل بازهم شکست عایدمان می‎شود.

قطبی دل گربه هم داشت به ایران می‌آمد

وی در خصوص عدم بازگشت افشین قطبی به ایران پس از شکست تیم ملی گفت: این کار آقای قطبی خیلی زشت بود. قرار نیست که همیشه ما را تشویق کنند. من خودم وقتی تیم استقلال پیروز می‌شود، زود ورزشگاه را ترک می‌کنم اما زمان شکست‌ها در ورزشگاه می‎مانم تا هوادار هر حرفی خواست به من بزند. آقای قطبی امروز که روز سخت است باید می‎آمد و پاسخگوی مردم می‌شد. او اگر به جای دل شیر دل گربه داشت، قطعا به ایران می‎آمد. ما همیشه که نباید شنونده اظهار لطف مردم باشیم، پس انتقادات آنها را چه کسی باید بشنود؟

در فدراسیون فوتبال یک نفر تصمیم گیرنده نیست

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص نقش فدراسیون در ناکامی تیم ملی گفت: ما هم به نوعی در این شکست مقصریم. از یک سال پیش با بررسی و بهره گیری از نظرات کارشناسان دریافت بودیم که تیم ملی روند روبه رشدی ندارد و نمی‌تواند در آینده شرایط خوبی داشته باشد. متاسفانه نتوانستیم راهکاری برای تقویت تیم ملی پیدا کنیم که آنهم ناشی از سیستم نه چندان مناسبی است که بر فدراسیون فوتبال حاکم است. الان در فدراسیون فوتبال یک نفر تصمیم گیرنده نیست و چند نفر هستند که باید با جمع بندی و اتفاق آرا تصمیم بگیرند. متاسفانه این به فوتبال ایران لطمه می‌زند و باید شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که رئیس فدراسیون اختیار تام داشته و در قبال این اختیار پاسخگو باشد.

وی در ادامه افزود: باید این مشکل را به گونه‌ای برطرف کنیم. انشاالله در مجمع آینده فدراسیون فوتبال نظرات خود را با اعضا مطرح می‌کنیم تا اساسنامه اصلاح شده و به یک اساسنامه پیش رو تبدیل شود.

مربی درجه یک خارجی به درد تیم ملی می خورد

"سرمربی تیم ملی ایرانی باشد یا خارجی؟"، فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: من الان در این خصوص اظهارنظر کنم، شاید درست نباشد اما اعتقاد دارم اگر می‍‌‌خواهیم مربی خارجی برای تیم ملی بیاوریم باید آن مربی درجه یک باشد، در غیر اینصورت هدایت تیم را به مربی داخلی بسپاریم، بهتر است.

آینده استقلال امیدوارکننده است

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص شرایط تیم فوتبال این باشگاه گفت: پس از برپایی اردو در ترکیه و تهران، تیم فعلا در اردوی جزیره قشم به سر می‍برد. خوشبختانه شرایط تیم خوب است و امیدوارکننده. با این وضعیتی که من از تیم استقلال می‎بینم می‌توانیم به آینده این تیم امیدوار باشیم.

کمیته انضباطی باشگاه استقلال در مورد مجیدی تصمیم می گیرد

وی در خصوص جریمه فرهاد مجیدی از سوی باشگاه استقلال نیز گفت: فرهاد مجیدی به علت غیبت در تمرینات جریمه شده و متاسفانه در اردوی تیم نیز شرکت نکرده است که بازهم جرایمی برای او در نظر خواهیم گرفت. ضمن احترامی که برای مجیدی قائلیم و توجه به عزت این بازیکن، هیچ چیزی برای مان از نظم و انضباط تیم مهمتر نیست و همه اقدامات ما در این جهت است.

اظهارنظر در خصوص علی کریمی

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شایعه حضور علی کریمی در تیم استقلال گفت: از ما در خصوص احتمال حضور علی کریمی در تیم استقلال سئوال شده بود که ما هم عنوان کردیم، کریمی بازیکن خوب و بزرگی است که همه دوست دارند او را در اختیار داشته باشند.

وی در ادامه هرگونه مذاکره با علی کریمی را تکذیب کرد و گفت: از آنجائیکه گمان می‌کردیم، علی کریمی با باشگاه پرسپولیس در حال مذاکره است، با این بازیکن هیچ گونه مذاکره‌ای نداشتیم و تا آنجائیکه من در جریان هستم کریمی در آستانه پیوستن به تیم پرسپولیس است.

سرپرست باشگاه استقلال در خاتمه تصریح کرد: ما در باشگاه استقلال با نظر سرمربی تیم فوتبال و کمیته فنی باشگاه اقدام به تقویت تیم می‌کنیم و تا به امروز آقای مظلومی از ما نخواسته است که علی کریمی را جذب کنیم. البته اطلاع حاصل کردیم که فهرست تیم ما جای خالی ندارد، به همین خاطر با وجود اشتیاقی که از داشتن بازیکنی چون علی کریمی داریم، نمی توانیم او را جذب کنیم.