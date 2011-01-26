داوریهای کنگره "شعر دفاع مقدس" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود اکرامی گفت: از نظر علمی، آثار دسته‌بندی، تفکیک و داوری شده‌اند و ارزیابی آنان با موفقیت پایان گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت شعر جوان‌ در این عرصه تاکید کرد: خوشبختانه نسل جوان و نوقلم در عرصه شعر دفاع مقدس فعال و پویا است و با خلاقیتهای خود به این جریان خون تازه می‌دهد.

اکرامی‌ برگزاری اولین جشنواره استان تهران را ویژگی این دوره از کنگره دانست و گفت: در دوره نوزدهم علاوه بر استقلال و اهمیت نقش استانها، آثار تهران را به طور ویژه و مستقل مدنظر قرار داده‌ایم.

دبیر علمی نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس این جشنواره را متنوع و فراگیر دانست و یادآور شد: در این کنگره علاوه بر شعر دفاع مقدس، به شعر مقاومت ملل، به ویژه شعر فلسطین و لبنان و سایر کشورها اهمیت داده شده است و آثار ارسالی مورد ارزشیابی قرار گرفته است.

وی داوریها را نمود صحت و دقت یک جشنواره دانست و اظهار داشت: کارهای داوری استانها و تهران انجام شده است و با اعلام نتایج آثار برگزیده، فعالیت دور از حب و بغض داوران به پیشگاه مخاطبان عرضه می‌شود.

اکرامی‌فر در ادامه از برگزاری نشستی با اهالی رسانه در روزهای آینده خبر داد و عنوان کرد:‌ به زودی یک نشست خبری خواهیم داشت تا تمام مسائل کنگره را به طور شفاف ذکر کنیم. فعلا در انتظار انجام کارهای اجرایی دوستان برای برپایی آیین اختتامیه هستیم.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس اسفند ماه سال جاری در یزد برگزار خواهد شد.



