70 درصد بارندگیها در هرمزگان تبخیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجتبی معزی نیا پیش ازظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: میانگین بارش سالانه استان حدود 196 میلیمتر بوده که حجم آبی معادل 20 میلیاردو 500 میلیون متر مکعب در سال را شامل می شود که از این مقدار 14 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب آن تبخیر می شود.

وی عنوان کرد: حجم کل منابع آب قابل استحصال سطحی و زیرزمینی در استان چهار میلیارد و 750 میلیون متر مکعب است که حدود دو میلیارد و 500 میلیون متر مکعب از این مقدار، آب خوانهای زیر زمینی را تغذیه می کند و دو میلیارد و 250 میلیون متر مکعب نیز منابع آبهای سطحی را تشکیل می دهد.

معزی نیا اظهارداشت: حدود 96 درصد از آبهای زیرزمینی استان در بخش کشاورزی و بقیه در بخشهای شرب و صنعتی مصرف می شود در حالیکه مصارف شرب از آبهای سطحی 88 درصد است.

وی با اشاره به اینکه یک میلیارد و 230 میلیون متر مکعب از روان آبهای سطحی استان را آب شیرین تشکیل می دهد، افزود: از این مقدار حدود 453 میلیون متر مکعب آب از طریق سدهای مخزنی، تغذیه ای و انهار سنتی استان مورد استفاده قرار می گیرد و بقیه از دسترس خارج شده و به دریا می ریزد.

معزی نیا تصریح کرد: در حال حاضر حجم آب قابل تنظیم سد استقلال 200 میلیون متر مکعب، سد جگین 60 میلیون متر مکعب، سدهای شمیل و نیان 65 میلیون مترمکعب، نهرهای سنتی 50 میلیون متر مکعب و تاسیسات تغذیه مصنوعی 78 میلیون متر مکعب می باشد که در مجموع 453 میلیون متر مکعب آب قابل تنظیم را تشکیل می دهد.

معاون مطالعات شرکت آب منطقه ای با اشاره به اینکه حدود یک میلیارد و 355 میلیون متر مکعب از آبهای زیرزمینی استان را آب شیرین تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: درحال حاضر مقدار برداشت آب شیرین از سفره های زیر زمینی در سال یک میلیارد و 450 میلیون متر مکعب است و سالانه حدود 95 میلیون متر مکعب آب بیشتر از توان تغذیه آبخوانها اضافه برداشت می شود.

وی بیان داشت: با محدودیت منابع آبهای زیرزمینی و کاهش مداوم سطح آب این منابع در دشتهای استان، باید در نظر داشت که امکان توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی با توجه به اضافه برداشتهای صورت گرفته از مخازن در شرایط حاضر فراهم نبوده و از همین رو به نظر می رسد تنها گزینه پیش رو برای تامین آب، توجه به مهار آبهای سطحی است.