24 باند سرقت در همدان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فرامرز به گذر در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه همدان رتبه نخست کشور را در حوزه کشف جرائم دارد، افزود: با همکاری پرسنل انتظامی چهار نفر از اعضای باندهای سرقت به نام فیوج دستگیر شدند و دو نفر نیز در حال حاضر متواری هستند.

به گذر با اشاره به اینکه علاوه بر باند سرقت فیوج 23 باند سارق دیگر در استان همدان کشف شده است، اظهار داشت: هدف تمام سارقان پول نقد است و مردم باید با جدی گرفتن توصیه های پلیس از کارت‌های اعتباری به جای پول نقد استفاده کنند.

وی از افزایش کشف یک هزار و 298 درصدی در حوزه قاچاق و مواد محترقه و افزایش 50 درصدی کشف ماهواره و ریسیور در استان همدان خبر داد و گفت: امسال با افزایش 15 درصدی کشف لوازم آرایشی، 677 درصدی وسایل نقلیه ، 43 درصدی لوازم خانگی و هشت درصد ی پارچه روبرو بوده ایم.

وی افزود: در جرایم عمومی 121 درصد کشفیات در بخش خودرو،‌ 17 درصد در بخش وسایل داخل خودرو، 100 درصد سرقت از داخل مغازه و 92 درصد کشف احشام صورت گرفته است.

به‌ گذر تاکید کرد: مهمترین باندهای سرقت که بیشتر در زمینه سرقت احشام،‌ خودرو و مغازه فعالیت می‌کردند و ساکن خارج از استان بودند دستگیر و به مراجع قضایی فرستاده شده‌اند.

به گذر با اشاره به سرقت اخیر طلافروشی در اسدآباد و با بیان اینکه این سرقت توسط دو نفر صورت گرفته بود، گفت طبق آخرین بررسی طلای دزدیده شده کمتر از چهار کیلوگرم بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی همدان نیز در این نشست با بیان اینکه کشف انواع مواد مخدر در 10 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد افزایش داشته است، گفت: کشفیات شامل تریاک، هروئین، کراک، حشیش و گراس است.

محمد اشتری با اشاره به اینکه دستگیری عاملان نگهدارنده، حمل کننده، توزیع کننده و قاچاقچیان مواد مخدر 24 درصد افزایش داشته است، افزود: بازرسی از اماکن متفرقه و مشکوک نیز نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش پیدا داشته است.