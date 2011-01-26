به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فریاد شیران با اعلام این مطلب در خصوص آخرین وضعیت این تیم در آستانه دور برگشت مسابقات لیگ برتر افزود : در تعطیلی نیم فصل با پشت سر گذاشتن تمرینات فشرده ، ‌بازیکنان از شرایط جسمانی خوب و مناسبی برخوردارند و از هر نظر آماده حضور در رقابتهای لیگ برتر هستند.



فریاد شیران اضافه کرد: بازیکنان سایپا بعد از انجام تمرینات منظم در اردوی 8 روزه کیش به لحاظ روحی و جسمانی در شرایط ایده آلی قرار دارند و با انجام دیدارهای تدارکاتی در کیش و تهران، خود را برای دیدار با ذوب آهن آماده می کنند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با بازگشت رضا خالقی فر و مجید غلامرضانژاد به شرایط مسابقه، این دو بازیکن در دیدارهای دور برگشت رقابتهای لیگ برتر در اختیار تیم خواهند بود و با توان بیشتری در بازیهای دور برگشت شرکت خواهیم کرد.



مربی تیم فوتبال سایپا با اشاره به عدم حضور علی زینالی در دیدار سایپا مقابل ذوب آهن افزود: علی زینالی بعد از بازگشت تیم امید ایران از بازیهای آسیایی گوانگجو به دلیل مصدومیت مورد عمل جراحی قرار گرفت و درحال حاضر دوران درمان و نقاهت خود را سپری می کند و به همین دلیل وی را در دیدار با ذوب آهن در اختیار نخواهیم داشت.