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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

نادر فریاد شیران:

منتظر تیم متحول شده سایپا باشید/ دور برگشت را با توان مضاعفی آغاز می‌کنیم

منتظر تیم متحول شده سایپا باشید/ دور برگشت را با توان مضاعفی آغاز می‌کنیم

مربی تیم فوتبال سایپا با ابراز رضایت از وضعیت این تیم در تعطیلات نیم فصل گفت: سایپا برای حضور قدرتمند در نیم فصل دوم لیگ برتر از هر نظر آماده است و منتظر تیم متحول شده‌ای از سایپا در بازیهای دور برگشت باشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فریاد شیران با اعلام این مطلب در خصوص آخرین وضعیت این تیم در آستانه دور برگشت مسابقات لیگ برتر افزود : در تعطیلی نیم فصل با پشت سر گذاشتن تمرینات فشرده ، ‌بازیکنان از شرایط جسمانی خوب و مناسبی برخوردارند و از هر نظر آماده حضور در رقابتهای لیگ برتر هستند.

فریاد شیران اضافه کرد: بازیکنان سایپا بعد از انجام تمرینات منظم  در اردوی 8 روزه کیش به لحاظ روحی و جسمانی در شرایط ایده آلی قرار دارند و با انجام دیدارهای تدارکاتی در کیش و تهران، خود را برای دیدار با ذوب آهن آماده می کنند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با بازگشت رضا خالقی فر و مجید غلامرضانژاد به شرایط مسابقه، این دو بازیکن در دیدارهای دور برگشت رقابتهای لیگ برتر در اختیار تیم خواهند بود و با توان بیشتری در بازیهای دور برگشت شرکت خواهیم کرد.
 
مربی تیم فوتبال سایپا با اشاره به عدم حضور علی زینالی در دیدار سایپا مقابل ذوب آهن افزود: علی زینالی بعد از بازگشت تیم امید ایران از بازیهای آسیایی گوانگجو به دلیل مصدومیت مورد عمل جراحی قرار گرفت و درحال حاضر دوران درمان و نقاهت خود را سپری می کند و به همین دلیل وی را در دیدار با ذوب آهن در اختیار نخواهیم داشت.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم سایپا در دور برگشت رقابتهای لیگ قطعا با روحیه مضاعفی به میدان می رود و بی شک با کسب نتایج مطلوب در جدول رده بندی صعود چشم گیری خواهیم داشت.
کد مطلب 1239847

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