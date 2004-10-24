بازي پشت پرده فلوجه

شهرفلوجه كه اغلب سكنه آن را اقليت تشكيل مي دهند اساسا نيازبه لشكر كشي وبمباران هوائي ندارد وبه سادگي مي توان بحران اين شهر را مهار كرد.



يكي ازراهكارهاي حل بحران شهر فلوجه تشكيل يك تيم متشكل از رهبران احزاب سياسي معتبر عراق براي انجام مذاكره با مسئولان مذهبي اين شهر مي باشد .



اين گفتگوها البته چندي پيش ميان دولت عراق و اهالي فلوجه انجام شد اما حملات ناگهاني هواپيماهاي آمريكا به اين شهر موجب قطع اين گفتگوها شد.



اكنون اين سوال مطرح است كه آيا آمريكا حقيقيتا از تامين امنيت شهر فلوجه عاجز است ؟.پاسخ مسلما منفي است زيرا آمريكا اساسا با ادامه بمباران اين شهر تلاش مي كند عراق را به دو بلوك اقليت واكثريت يا به عبارتي ديگر شيعه وسني تقسيم كند.



هدف ازاين كار اين است تا در صورتي كه انتخابات در موعد تعيين شده برگزار شود ودر آن شيعيان به پيروزي برسند، آمريكا بتواند با اين بهانه كه اقليت عراق يا همان سني ها در انتخابات عراق مشاركت نداشته اند اين انتخابات را لغو نمايد.



درحقيقيت آمريكا با پشتيباني برخي نظامهاي عربي كه بيش ازآمريكا از پيروزي اكثريت ملت عراق بيمناك هستند، سعي دارد تا شيعيان را از دست يابي به حقوق قانوني خود محروم كند.



لذا در مدت زماني كه به انتخابات عمومي عراق باقي مانده آمريكا نهايت تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا فضاي ياس وبد بيني را در ميان اقليت مردم عراق تشديد كند.



آمريكا همچنين سعي خواهد كرد تا ازمشاركت اقليت عراق جلوگيري كند تا در آينده بهانه اي براي لغو انتخابات اين كشورداشته باشد.



بنابراين ملت عراق خواه شيعه وخواه سني وخواه كرد ومسيحي بايد با وحدت كامل در پاي صندوق هاي راي حاضر شوند وبا استفاده از فضاي بوجود آمده اجازه ندهند تا فرصت مشاركت دراين انتخابات از دست آنان خارج شود.



بنابراين اهالي فلوجه بايد از گذشته عبرت بگيرند و سريعا راه خود را از تروريست هايي كه خارج از مرزهاي عراق براي بر هم زدن امنيت اين كشوروارد اين شهر شده اند جدا سازند.



بهرتقديرانتخابات ومشاركت جمعي براي تعيين سرنوشت كشورعراق وترسيم ساختار سياسي آن نيازمند يك عزم ملي و يك مشاركت جمعي است كه بايد به دور از دخالت كشورهاي عرب اطراف عراق انجام پذيرد.



نظام هاي عربي منطقه مسلما مايل نيستند دموكراسي درعراق نهادينه شود، زيرا دمكراسي بطور كلي اساس حكومت هاي آنان را متزلزل خواهد كرد وبه همين دليل آمريكا را براي برهم زدن قواعد انتخابات تحت فشار قرار داده اند.



اكثريت ملت عراق نيز بايد ازارتكاب اشتباهات گذشته خود درس عبرت بگيرد و با قدرت كامل در اين انتخابات شركت نمايد.



متاسفانه يكي از اشتباهات اكثريت مردم عراق دراوايل دهه 20 از قرن گذشته اين بود كه اين اكثريت با اين توجيه كه حكومت ملك فيصل اول، دست نشانده بيگانگان است ازمشاركت در انتخابات، وورود به سازمانهاي دولتي وارتش خودداري مي كردند.



اين امرباعث شد كه اكثريت عراقيها به حاشيه رانده شوند و بيش از 8 دهه اقليت بر آنان حكومت كند.اما امروزدر پرتو وجود مراجعي آگاه وروشن، ملت عراق اشتباهات گذشته خود را تكرار نخواهد كرد و مسلما دراين انتخابات شركت خواهد كرد تا راه را برنفوذ نظامهاي ديكتاتوري عرب بببندد.