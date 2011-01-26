مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و مدارس عشایری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش،عبدالرسول شکیبافر را به عنوان مدیر کل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری را منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: اداره مطلوب و توسعه و تجهیز مدارس عشایری، تدوین شاخص‌های برنامه توسعه آموزش و پرورش دوره‌های تحصیلی و تعمیم آن به جامعه عشایری، غنی سازی اوقات فراغت ادارات مرتبط با عشایر به منظور استفاده از امکانات آن‌ها، ترویج و به کارگیری روش‌های نوین در فرایند یاددهی و یادگیری و استفاده از فناوری جدید در آموزش و پرورش عشایری، پیش بینی راهکارهای مناسب برای کاهش افت تحصیلی و افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان بخشی از وظایف مدیرکل جدید است.



