  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و مدارس عشایری منصوب شد

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و مدارس عشایری منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش،عبدالرسول شکیبافر را به عنوان مدیر کل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری را منصوب کرد.

 در بخشی از این حکم آمده است:  اداره مطلوب و توسعه و تجهیز مدارس عشایری، تدوین شاخص‌های برنامه توسعه آموزش و پرورش دوره‌های تحصیلی و تعمیم آن به جامعه عشایری، غنی سازی اوقات فراغت ادارات مرتبط با عشایر به منظور استفاده از امکانات آن‌ها، ترویج و به کارگیری روش‌های نوین در فرایند یاددهی و یادگیری و استفاده از فناوری جدید در آموزش و پرورش عشایری، پیش بینی راهکارهای مناسب برای کاهش افت تحصیلی و افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان بخشی از وظایف مدیرکل جدید است.


 

کد مطلب 1239850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها