اجرای طرح جهاد محرم در روستاهای همدان

مهدی ارشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه اعضای جوان این سازمان در طرح جهاد محرم با شعار "هر خانواده یک امدادگر" به روستاهای محروم رفتند، گفت: در این برنامه آموزش اهالی و ارتقا دانش و مهارت آن ها در زمینه امداد کمک های اولیه هدف قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه این طرح کاهش صدمات ناشی از حوادث و سوانح را فراهم آورد، اضافه کرد: روستای امزاجرد شهرستان همدان، روستای چپقلوی رزن، دو چشمه نهاوند، شوق آباد تویسرکان، ده گلان اسدآباد و روستای الان اولیا در کبودرآهنگ برای انجام این طرح در نظر گرفته شده و اعضای جوان در قالب تیم های مهارتی به این روستا اعزام شده اند.

ارشادی اظهار داشت: دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه ایدز و هپاتیت و توزیع بروشور و کتابچه های آموزشی، غبار روبی مزار شهدا، برگزاری مسابقه دو در مقاطع مختلف، تجهیز کتابخانه ها، برگزاری جلسات مشاوره و آموزش تنظیم خانواده، برگزاری مانور زلزله و کنترل فشار خون اهالی و آموزش هنرهای دستی به بانوان این روستاها از برنامه های در نظر گرفته شده در اجرای این طرح بود.

وی با بیان اینکه اعضای هر تیم 13 نفره از خواهران و برادران با مهارت های مختلف از ابتدای محرم تا اربعین حسینی در این طرح انجام وظیفه کردند، اظهار داشت: آسیب پذیری و محروم بودن روستاها، همکاری دهیارها و شورای اسلامی آن روستاها از معیارهای انتخاب روستاها برای اجرای طرح جهاد محرم بوده است.

وی با اشاره به طرح جهاد رمضان و کسب موفقیت در اجرای آن اظهار امیدواری کرد که این طرح با تلاش و کوشش اعضای جوان و فعال، رضایت و ارتقا دانش و مهارت اهالی روستا ها را فراهم کند.