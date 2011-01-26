"تاریخ کامل اسلام و جنگهای اعراب در روسیه" منتشر شد

به گزارش خبرگزازی مهر،در مقدمه این کتاب مولف چنین می‌نویسد: زندگی پیامبر اکرم و خلفای حاکم، اسرار پنهان انسانهای متعصب و قاتل و حقایق جدی در خصوص حادثه یازدهم سپتامر، جهاد و آموزش افرادی که در بمب گذاری انتحاری دست دارند، آداب و رسوم دینی صوفیان و سنت های فرهنگی مسلمانان از مواردی هستند که در این کتاب مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در این کتاب خواننده اطلاعات بسیاری در خصوص رشد و روند آرام گسترش اسلام در تمام دنیا بدست می‌آورد. خواننده با تاثیر تمدن اسلامی در تاریخ جهانی آشنا شده و پاسخی به سوالات خود پیدا می‌کند، به عبارتی قدرت اسلام را به شکل بهتری حس می‌کند.

کتاب مذکور در 635 صفحه با تیراژ 500 نسخه توسط انتشارات «آست» در سال 2009 منتشر شده است.

