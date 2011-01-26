به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال برای اولین بار پیش از حضور تیم ملی در رویدادی بین المللی می دانست که پس از این رقابتها باید با سرمربی دیگری ادامه همکاری دهد. در این خصوص رایزنی و گفتگو با گزینه‌های مورد نظر فدراسیون فوتبال از چند ماه پیش آغاز شده بود تا پس از پایان همکاری قطبی با فدراسیون فوتبال سرمربی جدید خیلی زود آغاز به کار کند.

با گذشت چهار روز از حذف تیم ملی فوتبال کشورمان از دور مسابقات جام ملت‌های آسیا هنوز سرمربی جدید این تیم مشخص نشده و همچنان اسامی مختلفی برای هدایت تیم‌های ملی، امید و جوانان کشورمان شنیده می شوند.

از فدراسیون فوتبال خبر می رسد، گزینه‌های مورد نظر فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی خیلی محدود شده و مسئولان فدراسیون برای انتخاب گزینه مورد نظر خود یک یا دو انتخاب بیشتر ندارند.

مسئولان فدراسیون به دنبال این هستند که طی روزهای آتی استعلام‌های نهایی را اخذ کرده و گزینه‌های مورد نظر خود را برای عقد قرارداد نهایی به تهران دعوت کنند.

نکته جالب توجه اینکه سرمربی هر دو تیم ملی و امید فوتبال ایران بصورت همزمان معرفی شده اما هنوز مسئولان فدراسیون برای اینکه گزینه‌های مورد نظر از یک کشور باشد به جمع بندی نرسیده است.

این انتخاب در حالی صورت خواهد گرفت که تیم فوتبال امید کشورمان کمتر از یک ماه دیگر باید در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال المپیک 2012 لندن به مصاف تیم امید قرقیزستان برود.