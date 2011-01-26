محل مصرف مالیات برای مردم مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش ملی سیاستهای مالی و مالیاتی ایران گفت: امروز محل مصرف مالیات برای برخی از مردم مشخص نیست در حالیکه هرگاه مردم ما بحثی را به طور کامل متوجه شوند برای پبشبرد بحث همکاری لازم را انجام می دهند.

امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به نتایج این همایشها نیز گفت: برگزاری این همایشها مقدمه است نه اینکه به این مراسمها به چشم هدف نگاه کنیم و امیدواریم که مباحث مطرح شده در این همایشها در مسیر اجرایی شدن قرار گیرد.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توجه به ذخایر بین نسلی یکی از اولویتها به شمار می رود، افزود: در زمانهای گذشته ثروتهای بین نسلی در مسیر درستی به مصرف نرسیده در صورتیکه این گونه موارد باید به شکلی سرمایه گذاری شود که نسلهای آینده نیز از آن بهره مند باشند.

وی تاکید کرد: آنچه که دولت دهم موفق به انجام آن شد بزرگترین خدمت به دین و سپس به مردم است چراکه منابع به سمتی سوق داده شد که سرمایه گذاری برای نسلهای آینده انجام شود و خروجی این سرمایه گذاری به آیندگان نیز خواهد رسید و در کل خروجی حرکت دولت دهم به نفع مردم است.