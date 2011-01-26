به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی فدراسیون صبح امروز به مدت یک ساعت در محل آکادکی فوتبال در غیاب علی دوستی‌مهر و منصور ابراهیم‌زاده برگزار شد ولی امیر قلعه‌نویی در آن شرکت کرد. در این نشست که حاضران در مورد برنامه‌های آینده فوتبال ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند، بر انتخاب سریعتر مربی تیم ملی بزرگسالان و امید تاکید شده است.

با توجه به برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی ایران با روسیه در تاریخ 20 بهمن‌ماه و دیداری تدارکاتی تیم امید ایران با قطر در همان روز، اعضای در این نشست انتخاب سرمربی را برای این دو تیم ضروری بر شمردند.

فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این اخبار گفت: " عباس ترابیان سرپرست کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال، در حال مذاکره با مربیان مدنظر است و تا زمانیکه قرارداد رسمی منعقد نشود، نام این مربیان را اعلام نمی‌کنم."

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است در بازی تیم ملی بزرگسالان با روسیه مربی ایرانی هدایت تیم ملی را برعهده خواهد داشت، تاکید کرد: نه تا آن زمان مربی خارجی قطعی شده و هدایت تیم بزرگسالان را برعهده خواهد گرفت.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد:" اولویت اصلی ما انتخاب سرمربی تیم امید است اما بزودی به وضعیت تیم جوانان رسیدگی و کادرفنی این تیم هم مشخص خواهد شد."

معینی در پایان در مورد اینکه 83% مردم در نظر سنجی یک برنامه تلویزیونی مسئولان فدراسیون را مقصر ناکامی تیم ملی فوتبال دانستند، گفت:" متاسفانه به مردم اطلاعات نادرست داده می‌شود، آنها بی‌گناه هستند و بر اساس این اطلاعات اشتباه و احساسات خود تصمیم گیری می‌کنند."

نشست کمیته فنی صبح امروز در حالی برگزار شد که برخلاف نشست‌های گذشته این کمیته، مسئولان از اطلاع رسانی در مورد زمان آن اجتناب ورزیدند تا این نشست در سکوت خبری برگزار شود.