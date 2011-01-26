سپاه ستون خیمه نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار محمدرضا نقدی صبح چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان با اشاره به تاثیرگذاری سپاه پاسداران در انقلاب اسلامی، افزود: امروز سپاه جزء اصلی انقلاب به شمار می‌رود و تمامی پیشرفت‌های گسترده و عظیمی که در کشور روی داده، با تلاش و ایثار سپاه به وجود آمده است.

وی با تاکید بر اینکه بسیج با توان مردم تشکیل شده است، اظهار داشت: تشکیل بسیج و فعالیت بسیار مثبت و تاثیرگذار آن در تمامی عرصه‌های جامعه نشان از قدرت و پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی ایران دارد به طوری که اکنون تمامی کشورهای جهان نیز متوجه شده‌اند که امروز مردم انقلاب اسلامی را حفظ کرده‌اند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به الگوگیری بسیج از ائمه اطهار(ع) و آرمان‌های امام راحل، تصریح کرد: بسیجیان با الگوگیری از آرمان‌های امام راحل و ادامه راه شهدایی همچون چمران، خرازی، ردانی‌پور و میثمی، توانسته‌اند پیشرفت‌های بسیاری را برای کشور به ارمغان آورند.

وی با تاکید بر اینکه ادامه راه شهدا برای حرکت در جهت توسعه و پیشرفت ضروری است، اضافه کرد: بدون شک در صورتی که نیازمند حضور در عرصه‌های مختلف هستیم باید خط مقدس شهدای دفاع مقدس را ادامه دهیم و آرزوی نیمه‌ تمام شهدا را به منصه ظهور برسانیم.

سردار نقدی با اشاره به اینکه برای دستیابی به آرمان‌های کنونی انقلاب اسلامی ایران، راه‌های پر پیچ و خم و سختی را پشت سر گذاشته‌ایم، بیان داشت: نباید از یاد برد که هر چه به سمت جلو پیش‌ می‌رویم، درس‌ها و آزمون‌ها سخت‌تر می‌شوند و بر همین اساس باید شرایطی ایجاد کرد تا بتوانیم از پس از این شرایط سخت برآییم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فتنه پس از انتخابات سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: فتنه سال گذشته پس از انتخابات به اندازه‌ای بزرگ بود که به جرات می‌توان گفت هیچ ملتی به جز ملت غیور ایران توانایی خارج شدن از آن را نداشته‌ است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ایران اسلامی در جریان فتنه با تمامی ابزارهای استکبار روبرو بود، گفت: کشورهای دشمن انقلاب اسلامی ایران در جریانات فتنه تمامی ابزارهای خود را به میدان آورده بودند و به جرات می‌توان گفت پس از جنگ تحمیلی هیچ هجومی سخت‌تر از این هجوم به کشور وجود نداشت.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه ملت غیرتمند ایران اسلامی با موفقیت از جریانات فتنه خارج شدند، افزود: ایران اسلامی موفق شد با خارج شدن از جریان فتنه و پشت سر گذاشتن آن، به دیگر ملت‌های دنیا نشان دهد که گذر از دشمنان سخت نیست و می‌توان در تمامی حالات بر پایه اصول و اعتقادات جنگید و با پیروزی از میدان خارج شد.

وی تاکید کرد: امروزه شرایطی به وجود آمده که تمامی مردم مظلوم جهان به جنبش وارد شده‌اند و در مقابل دیکتاتورها و مستکبرین ایستاده‌اند به طوری که این دیکتاتورها با تمام وجود از جریان‌های مردمی وحشت دارند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه مردم کشورهای مختلف با تاثیرپذیری از انقلاب ایران اسلامی در مقابل جریان‌های دشمن و استکباری ایستاده‌اند، اظهار داشت: تمامی ملت‌های مظلوم جهان برای یک جهش بزرگ آماده شده‌اند و تنها یک تلنگر برای نابودی استکبار لازم است.