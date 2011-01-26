148 میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اکبر مصباح صبح چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت شش بهمن ماه روز جهانی گمرک در این اداره کل برگزار شد، با بیان اینکه ارزش صادارت کالاهای خراسان جنوبی طی 9 ماهه امسال 148 میلیون و 887 هزار و هفت ریال بوده است، اظهار داشت: این میزان کالا به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه طی این مدت 193 هزار 746 تن کالا از گمرکات استان صادر شده است، افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 139 هزار و 862 تن بوده 39 درصد رشد داشته است .

مصباح موکت، لوله خرطومی، لواشک، نمک، شکلات، کنسرو ماهی، نخ قالی، ژاکت، رب گوجه فرهنگی و موتور سیکلت را از عمده ترین اقلام کالاهای صادراتی طی9 ماهه امسال برشمرد وعنوان کرد: ارزش این کالاهای صادراتی در9 ماهه امسال 66 میلیون و 203 هزار و 895 دلار بوده است.

وی اضافه کرد: وزن کالاهای صادر شده طی این مدت 76 میلیون و 565 هزار و 39 کیلوگرم بوده که بیشترین درصد آن از نظر ارزش دلاری و وزن به موکت اختصاص دارد.

مصباح موکت صادر شده از گمرکات خراسان جنوبی طی 9 ماهه امسال را به وزن 48 هزار و25 تن عنوان کرد و بیان داشت: ارزش ریالی این کالا 23 میلیون و 382 هزار و 116 ریال بوده است.

وی به اهم فعالیتهای گمرکات در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: اخذ مجوز ترانزیت خارجی سوخت و مشتقات نفتی، پیگیری اخذ مجوز ترانزیت خارجی کالا از مرکز، احداث ساختمان گمرک مرز میل 78(ماهیرود) و بهره برداری آن تا یک ماه آینده، انجام امور مربوط به استقرار سیستم ایزو کیفیت9001-2008، راه اندازی گمرک امانات پستی استان و... از جمله این فعالیتها است.

مصباح عقد قرارداد با مخابرات استان و اتصال گمرک به شبکه فیبر نوری کشور، عقد قرارداد با مخابرات و راه اندازی خط دیتا از مرکز استان تا گمرک ماهیرود، راه اندازی سامانه نرم افزاری ارسال اطلاعات سرورهای آسیکودا به گمرک ایران به صورت خودکار و فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و راه اندازی سامانه جامع خدمات ایننترنیتی گمرک ایران در گمرک استان را از جمله فعالیتهای گمرک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برشمرد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: در این راستا در حال حاضر همکاران گمرکات استان به صورت آنلاین به سامانه های ماده 14، کدینگ، ارزش وب بنیاد، آمار تجارت خارجی، ضمانت نامه بانکی و قضایی وب بنیاد دسترسی داشته و از آخرین اطلاعات موجود این سامانه استفاده می کنند.

مصباح در پایان یادآور شد: گمرکات استان آمادگی دارد برای صادرکنندگان عمده استان امکان اظهار از راه دور را فراهم کند، که از دفتر شرکت یا محل کار بتوانند اظهارنامه های خود را تنظیم و به گمرک ارسال کنند، که بر اساس اعلام دفتر فناوری اطلاعات گمرک ایران هزینه اولیه راه اندازی بستر ارتباطی بر عهده متقاضی خواهد بود.