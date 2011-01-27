احتمال آلودگی منابع آبی فارس / متولیان به هوش باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در استان فارس 93 دشت اصلی وجود دارد که برای مشخص شدن افت سفره های آبهای زیرزمینی این دشتها پایش می شوند. در پایش امسال مشخص شد که میانگین افت آب در این دشتها یک متر بوده و در 42 دشت دیگر میانگین افت 10 متر است.

با توجه به عدم بارش باران، خشکسالیهای پی در پی و استفاده بی رویه از سفره های آبهای زیرزمینی، منابع آبی با افت چشمگیری مواجه شدند که البته طی مدت اخیر برای برخورد با افرادی که به صورت بی رویه اقدام به برداشت آب می کنند اقدامات مناسبی انجام شده است.

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در آلوده کردن منابع سفره های آبهای زیر زمینی فاضلابهای شهری و مناطق مسکونی که مستقیم وارد زمین شده یا پس از تخلیه در مخازن فاضلاب به زمین وارد می‌شوند موثر هستند زیرا این فاضلابها دارای آلودگی بیولوژیکی و شیمیایی هستند.

کارشناسان معتقدند انباشته شدن فاضلابها و پسمانده‌های صنایع در گودالها یاورود آنها به چاه ها باعث می شود که قسمتی از آن وارد سفره آب وارد می‌شود.

البته تاکنون شواهدی در خصوص آلودگی منابع آبی زیرزمینی در استان فارس مشاهده نشده اما همواره لزوم پیشگیری از آن با توجه به کاهش سطح سفره های زیرزمینی باید مورد توجه قرار گیرد.

احداث تصفیه خانه فاضلاب در فارس پیگیری شود

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دفع فاضلاب در سفره آبهای زیرزمینی در برخی مناطق استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: باید هرچه سریعتر نسبت به احداث تصفیه خانه فاضلاب اقدام و این موضوع در شهرها و نقاط پرجمعیت این استان تعیین تکلیف شود.

جعفر قادری افزود: با توجه به خشکسالی و کاهش میزان بارندگی در فارس این یک واقعیت است که به دنبال آن مشکلاتی نیز به وجود می آید از این رو باید اقدامات مناسب در این رابطه انجام شود.

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وی با بیان اینکه با توجه به خشکسالی یک فاجعه جدی در انتظار استان فارس است، تصریح کرد: بر این اساس مشکلات جدی در تامین آب آشامیدنی برای روستاها و شهرهای این استان وجود دارد و باید راهکارهای مناسب در این رابطه اتخاذ شود که البته تلاشهای مسئولین در فارس پاسخگوی مشکلات نیست.

نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: بحث ورود فاضلاب به آبهای زیرزمینی تا حدودی طبیعی است اما این امر ممکن است که در پایین دست مسئله ساز شود که باید بحث تصفیه فاضلاب به صورت جدی در فتارس دنبال شود.

قادری خواستار توجه مسئولین مربوطه به مسائل مربوط به سطح سفره آبهای زیرزمینی شد.

گزارشی از آلودگی آبهای زیرزمینی در فارس نداشته ایم

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس نیز در این رابطه گفت: پایین رفتن سطح سفره آبهای زیرزمینی در این استان اثرات مختلفی دارد که به عنوان نمونه می توان به نشست زمین اشاره کرد که از اثرات پایین رفتن آب زیرزمینی است.

علی نسیمی افزود: یکی دیگر از اثرات افت آب مربوط به آلودگی سفره آبهای زیرزمینی است که تاکنون گزارشی در خصوص آلودگی آب در استان فارس نداشته ایم.

وی گفت: مناسبترین راهکار برای جلوگیری از آلودگی سفره آبهای زیرزمینی مربوط به تجهیز و احداث شبکه دفع فاضلاب است که باد به صورت جدی به آن توجه شود.

مسئولین برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی تلاش کنند

مدیرکل محیط زیست استان فارس نیز در خصوص آلودگی آب گفت: چه در ترسالی و چه در زمان خشکسالی باید به مسئله جلوگیری از آلودگی آب توجه کرد و این موضوع به عنوان یک امر مهم پیگیری شود.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: در این راستا باید واحدهای صنعتی استان فارس به تصفیه خانه مجهز شوند تا مواد و فاضلاب به صورت خام و بدون تصفیه وارد خاک نشود.

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وی با بیان اینکه مصرف کود و سمهای شیمیایی در آلوده کردن آبهای زیرزمینی موثر است، اظهار داشت: باید مصرف این سموم کاهش یابد و کشت ارگانیک جایگزین شود زیرا استفاده از سموم و کود شیمیایی در آلوده کردن آب بی تاثیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: به رغم این بحث آلودگی سفره ابهای زیرزمینی به مطالعه نیاز دارد تا در صورت بروز هرگونه آلودگی ردیابی و پیگیری کرد که خروجی فاضلاب چقدر در آبهای حوزه خود چه تاثیری داشته است.

کاهش آب زیرزمینی میزان مواد آلاینده آب را زیاد می کند

رئیس مرکز تحقیقات جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه در برخی شهرستانها سیستم دفع فاظلاب در زیرزمین است، گفت: به دلیل افت سفره آبهای زیرزمینی امکان آلودگی آب وجود دارد از این رو در صورت آلودگی اب نیترات آن زیاد شده و اثرات مخرب زیادی برجای می گذارد.

محمد جعفر ناظم السادات افزود: علاوه بر این آلودگی آب اثرات ژنتیکی نیز برجای می گذارد به همین دلیل در حال حاضر که اینگونه مشکلات در فارس وجود ندارد باید راهکارهای پیشگیرانه اتخاذ و عملیاتی شود.

وی با شاره به کاهش بارندگیهای امسال در فارس اظهار داشت: به دلیل کاهش بارندگی و افت سفره آبهای زیرزمینی باید استفاده از آب مدیریت شود و در مصرف آب شهری احتیاط کرد و در صورت نیاز در برخی مناطق آب نوبت بندی شود تا با مشکلات زیادی مواجه نشویم.

رئیس مرکز تحقیقات جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز تاکید کرد: در شهرستانها باید کمیته هایی برای بررسی و ارائه راه حل به منظور دادن آب سالم به مردم تشکیل شود.

به گزارش مهر، باید در نظر داشت که استان فارس با خشکسالیهای مستمری طی این سالها مواجه بود که بارشهای چند هفته اخیر استان فارس و شهر شیراز نیز نتوانست در افزایش منابع آبی استان تغییرات مثبت چندانی ایجاد کند.

با این وضعیت مسئولان امر باید نسبت به پیشگیری از آلودگی منابع آبی زیرزمینی دقت جدی باشند تا مشکلات زیست محیطی جدی برای استان فارس و شهر شیراز به بار نیاید.