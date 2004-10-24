داوران بخش هاي مختلف جشنواره موسيقي دانشجويي مشخص شدند

به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، هيات داوران بخش هاي مختلف پنجمين جشنواره موسيقي دانشجويي كه امسال در روزهاي 5 الي 9 دي ماه در دانشگاه تهران برگزار مي شود، مشخص شدند.

در بخش مسابقه فلوت كه دبيري هنري آن را " آذين موحد" به عهده دارد، " پير برانژه"،" منوچهر صهبايي"،" لوريس چكناواريان" و "آذين موحد" هيات داوران را تشكيل مي دهند.

در بخش مسابقه ويلن، " ابراهيم لطفي"، " علي جعفري پويان"،" آذين موحد"،"لوريس چكناواريان" و " منوچهر صهبايي" اعضاي هيات داوري هستند.



در بخش ويژه كه به نخستين دوسالانه نوازندگي پيانوكه به مناسبت هفتادمين سال تاسيس دانشگاه تهران برگزار مي شود، " عليرضا مشايخي" و " فريماه قوام صدري" دبيران هنري اند و " گاگيك بابايان"،" فرمان بهبود"،"مصطفي كمال پورتراب"،"دلبر حكيم آوا"،"شاهرخ خواجه نوري"،" هاينوش ماكاريان"،"رافائل ميناسكائيان"،"آذين موحد" و " افليا كمباجيان"، هيات داوران اين بخش را تشكيل مي دهند.

در بخش مسابقه تارنوازي كه براساس مجموعه قطعات حسين عليزاده خواهد بود، " فريبرز عزيري"،"بهروز همتي" و " محمدرضا ابراهيمي" هيات داوري اين بخش را به عهده دارند.

در بخش سنتور نوازي كه بر اساس مجموعه قطعات اتاد " فرامرز پايور" خواهد بود،" ارفع عطرايي"،"سعيد ثابت" و "اسماعيل تهراني" هيات داوران هستند.

همچنين هيات داوران بخش پژوهشي جشنواره را " محمدرضا درويشي"،"هومان اسعدي" و " ساسان فاطمي" تشكيل مي دهند.

گفتني است كه برگزاري اين جشنواره را ، اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اداره كل امورفرهنگي و فوق برنامه دانشگاه تهران و مجمع موسيقي دانشجويان سراسر كشور به عهده دارند.



