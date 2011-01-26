قهرمانی هدف فیروز صفه است

مهرداد جابری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز جمعه تیمش مقابل منصوری قرچک اظهار داشت: اگرچه این بازی حساسیت بسیاری برای دو تیم دارد اما تیم ما هنوز در کورس قهرمانی است و با توجه به بازیهای گیتی‌پسند و فولاد ماهان می‌توانیم با پیروزی در این بازی، به قهرمانی لیگ نزدیک‌تر شویم .

وی با بیان اینکه منصوری یکی از بهترین تیمهای لیگ برتر است، تصریح کرد: این تیم از مربی و بازیکنان خوبی بهره می‌گیرد و کم‌تجربه‌ترین بازیکن این تیم شش سال سابقه بازی در مسابقات لیگ برتر را دارد بنابراین نباید آنها را دست کم بگیریم اما تیم فیروزصفه نیز یکی از تیمهای جوان لیگ برتر به شمار می‌رود و با انگیزه بسیاری به مصاف منصوری می‌رود .

بازیکن تیم فیروزصفه اصفهان پیرامون حواشی مختلف موجود در فوتسال بیان داشت: علی افضل به همه حواشی مسلط است و در تمرینات خود نشان داد که توجهی به سایر تیمها ندارد، مربی ما در سالهای گذشته مقابل منصوری عملکرد مناسبی داشته و امیدوارم این مسابقه با پیروزی به پایان برسد .