میزان اشتغال ایجاد شده در شیروان بیش از تعهد سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی اصغر محمود زاده ظهر چهار شنبه در جلسه کار گروه اشتغال شیروان اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز تا پایان سال جاری دو ماه باقی مانده اشتغال ایجاد شده در شیروان از سه هزار و 147 مورد به به سه هزار و 402 مورد رسیده که این آمار معادل 8.01 دهم در صد از برنامه جلوتر را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: دستگاهی همچون صندوق مهر امام رضا(ع) بالغ بر سه برابر تعهد ایجاد شده اشتغال ایجاد کرده که می توان گفت 702 مورد شغل در شهرستان شیروان ایجاد شده است.



وی از ساماندهی مشاغل خانگی با نگاه جدیدتری خبر داد و افزود: بسیاری از رشته های تحصیلی به علت نداشتن مهارت به طور آنی وارد جذب بازار کار نمی شوند، به طوری که در این راستا باید ارتقای سطح مهارت نیروها در دستور کار قرار گیرد.



محمود زاده با بیان این مطلب که تقویت تعاونی ها نیازمند آموزش است افزود: قبل از تاسیس باید افراد در کارشان تخصص یابند تا در آینده دچار مشکل نشوند چرا که تعاونی ها در بخش اشتغال مورد نظر نظام و توجه مقام معظم رهبری هستند و تاثیر به سزایی در جامعه دارند.



فرماندار شیروان خاطر نشان کرد: دستگاههایی که توانسته باشند سهم خود را در زمینه اشتغال به خوبی ایفا کنند مورد تقدیر و تشکر قرار خواهند گرفت.